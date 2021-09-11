Губкинский пишет «Татарча диктант»

Губкинцы присоединились к ежегодной всемирной акции.

Диктант на татарском языке проводится в рамках государственной программы Республики Татарстан «Сохранение национальной идентичности татарского народа» и вот уже несколько лет собирает участников со всего земного шара.

В России он проводится шесть лет, а на площадке библиотеки г. Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа – вообще первый!

Поддержать участников пришло творческое объединение любителей татарской и башкирской музыки, песен, танцев, языка и культуры Татаро-башкирский коллектив «Шатлык». Яркие национальные костюмы, известный репертуар и задорная манера исполнения помогли всем расслабится и почувствовать уверенность перед началом онлайн-трансляции!

Работы отправили на проверку в Институт филологии и межкультурных коммуникаций КФУ. Результаты диктанта будут опубликованы в течение 30 дней.

Мы были рады поддержать такую акцию, так как вопросы сохранения, развития культур и языков многонационального народа России – это вопросы укрепления единства и патриотического воспитания, формирования российской гражданской идентичности.

Привлекаем внимание населения к проблеме падения грамотности на разных языках!