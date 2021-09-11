Впервые в истории на Курильских островах прошла акция “Татарча диктант”

11 сентября во Всемирной акции «Татарча диктант» приняли активное участие 376 человек из Сахалина и Курил.

Акция прошла в Южно-Сахалинске в 12.00 и 17.00 часов. Перед написанием диктанта участники акции прослушали гимн Республики Татарстан и только затем приступили к самому диктанту. Организатором акции выступила руководитель «Учебно-культурного центра «Туган тел» Джамиля Карпова.

Диктант на татарском языке написали также в муниципалитетах Поронайска, Углегорска, Оха и Долинска.

В Поронайске организатор акции – руководитель татарского центра «Туган тел» Асия Маратовна Жерякова, в Долинске – руководитель местной национально-культурной автономии татар Долинска Замира Гарифовна Гайнуллина, в Углегорске организатор акции “Татарча диктант” – руководитель местной национально-культурный автономии татар Галимэ Хазевна Галиуллина. На севере Сахалина в городе Охе акцию организовала Нурзилэ Кутдусовна Мансурова.

“Сегодня мы почувствовали себя частью великого татарского народа”, – сказала в своём выступлении ветеран труда Роза Вахитовна Вахитова.