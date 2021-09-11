Жители Перми присоединились к образовательной акции “Татарча диктант”

11 сентября Татарская национальная культурная автономия г. Перми совместно с администрацией города в библиотеке имени М. Горького провела акцию «Татарча диктант».

Желающих принять участие в акции было много, но из-за установленных ограничений написали диктант на татарском языке только около 40 человек.

Самый старший участник акции – Габдрахманов Малик Габдрахманович. Ему 84 года. Самый юный участник – 6-летняя Самина.

Собравшихся приветствовал Председатель совета Татарской национальной автономии города Перми, доктор технических наук, профессор Закиров Данир Галимзянович. Он отметил важность проведения данного мероприятия в сохранении языка, культуры и самого татарского народа.

Диктант начался с исполнения гимна автономии «Туган тел». Солистами выступили члены совета автономии: композитор и автор известных татарских песен Адис Маликов и активистка Альфия Усаева.

Руководство Автономии сердечно благодарит администрацию горда Перми и руководство библиотеки имени М. Горького за содействие в проведении мероприятия, а также активистов принимающих участие (Галина Фаиля Газизовича, Мухамедшина Мансура Альтафовича, Ганиеву Азалию Фаритовну и др.)