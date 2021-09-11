Хабаровский край принял участие в акции “Татарча диктант”

Сегодня все желающие смогли проверить знание татарского языка, приняв участие во Всемирной образовательной акции “Татарча диктант”.

Акция проводится в целях повышения интереса к татарскому языку и популяризации самобытной татарской культуры в рамках государственной программы Республики Татарстан “Сохранение национальной идентичности татарского народа (2020– 2023 годы)”.

В Хабаровском крае в рамках образовательной акции при активном участии татарских национальных общественных объединений, входящих в состав Ассамблеи народов Хабаровского края, организована работа 2-х площадок:

в г. Хабаровске (Межнациональный культурно-просветительный центр “Ариран”). Организатор площадки: ОО “Хабаровская городская национально-культурная автономия татар “Хабар”.

в г. Комсомольске-на-Амуре (Центральная городская библиотека им. Николая Островского)”. Организатор площадки : АНО “Дальневосточный конгресс татар”.