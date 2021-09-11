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Хабаровский край принял участие в акции “Татарча диктант”

Хабаровский край принял участие в акции “Татарча диктант”

в Новости, Слайдер, Экспорт, Соотечественники, Акция “Татарча диктант”, 11.09.2021 0 3

Сегодня все желающие смогли проверить знание татарского языка, приняв участие во Всемирной образовательной акции “Татарча диктант”.

Акция проводится в целях повышения интереса к татарскому языку и популяризации самобытной татарской культуры в рамках государственной программы Республики Татарстан “Сохранение национальной идентичности татарского народа (2020– 2023 годы)”.

В Хабаровском крае в рамках образовательной акции при активном участии татарских национальных общественных объединений, входящих в состав Ассамблеи народов Хабаровского края, организована работа 2-х площадок:

  • в г. Хабаровске (Межнациональный культурно-просветительный центр “Ариран”). Организатор площадки: ОО “Хабаровская городская национально-культурная автономия татар “Хабар”.
  • в г. Комсомольске-на-Амуре (Центральная городская библиотека им. Николая Островского)”. Организатор площадки : АНО “Дальневосточный конгресс татар”.

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