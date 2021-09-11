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Татары Оренбургской области написали диктант на родном языке

Татары Оренбургской области написали диктант на родном языке

в Новости, Слайдер, Экспорт, Соотечественники, Акция “Татарча диктант”, 11.09.2021 0 2

11 сентября в субъектах Российской Федерации проходит Всемирная образовательная акция “Татарча диктант”. Оренбургская область присоединялся к популярной акции.
Оффлайн площадкой стали библиотеки школ, куда пришли все желающие проверить свой уровень знания татарского языка.

Председатель татарской автономии Оренбургской области Давлятов И.Я. отметил важность проведения данной акции: «Это очень значимое мероприятие для нас. “Татарча диктант” – один из способов привлечения внимания к вопросам развития, сохранения и практической значимости татарского языка».

С результатами акции можно будет ознакомиться не позднее 30 дней после написания диктанта на официальном сайте акции.

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