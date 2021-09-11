В Ростове-на-Дону акцию “Татарча диктант” провели в рамках празднования Дня города

Донские татары с самого начала проведения образовательной акции по проверке грамотности на татарском языке «Татарча диктант» активно принимают в ней участие.

В 2021 году «Татарча диктант» написали в читальном зале Донской государственной публичной библиотеки, в связи большим количеством участников (число желающих превысило участвующих в прошлом году в несколько раз) были открыты дополнительные площадки .

На праздничном мероприятии от имени РООО «Татаро-башкирского культурного центра «Якташлар» (Земляки) вручили Благодарственное письмо директору библиотеки Колесниковой Евгении Михайловне за многолетнее плодотворное сотрудничество.

Татарский диктант в 2021 году посвящен Году народного единства и сохранения родных языков (объявлен в Республике Татарстан) , ведь родной язык − это ключ к историческому наследию, условие непрерывности культурного процесса и развития народа в будущем. В нем заложены ключевые смыслы, которые позволяют глубже понять особенности мировосприятия и моральных ценностей. На нем «говорят» наши сказания и легенды, древние рукописи и произведения классиков художественного слова, поются любимые песни и ставятся театральные спектакли. Письменная биография нашего языка имеет глубокую историю.

С начала 2018 года Донскими татарами была разработана программа и организованы курсы по изучению татарского языка. В 2021 году курсы «Татар теле» (Родной язык) будут проходить по воскресеньям на безвозмездной основе с 3 октября 2021 г.