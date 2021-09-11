Жители Нижневартовска во второй раз приняли участие в акции “Татарча диктант”

Ежегодно в рамках государственной программы Республики Татарстан «Сохранение национальной идентичности татарского народа (2020-2023 годы) проходит Всемирная образовательная акция «Татарча диктант».

10 сентября основной день написания диктанта, акция прошла в самой республике Татарстан. 11 сентября 2021 года акция проходит в субъектах Российской Федерации. 12 сентября в акции смогут принять участие соотечественники, проживающие за пределами Российской Федерации.

Сегодня жители города Нижневартовска во второй раз принимают участие в этом мероприятии.

Акция организована на базе муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №8» в рамках сотрудничества с общественной организацией «Татарская национальная культурная автономия города Нижневартовска «Мирас (Наследие)».

В 8 школу пришли 25 горожан, члены общественных организаций «Ватан (Отечество)» и «Мирас (Наследие)», пожелавших принять участие и проверить знания татарского языка в данном мероприятии. Работы участников будут проверены учителем татарского языка и литературы 8 школы и направлены в оргкомитет Акции.