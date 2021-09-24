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Гульсина Ташкеева рассказала о национальных вопросах, волнующих татар Тюменской области

Гульсина Ташкеева рассказала о национальных вопросах, волнующих татар Тюменской области

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 24.09.2021 0 11

Сегодня в столице Татарстана прошло заседание Национального собрания Всемирного конгресса татар, в ходе которого участники обсудили широкий спектр вопросов. Одним из спикеров стала директор муниципального автономного учреждения культуры «Сибирско-татарский культурный центр» г. Тобольска Тюменской области Гульсина Ташеева.

По словам Гульсины ханум, одной из основных проблем является национальное образование. “В Тюменской области до 60-х годов в школах преподавался татарский язык. Были и пособия. После 60-х годов татарские школы стали закрываться. В 90-е годы внимание к татарам вновь возросло. В Тюменском государственном университете начали готовить преподавателей татарского языка. В Тобольском педагогическом институте открылась татарская кафедра. В то время работало 119 татарских школ. На сегодняшний день функционируют лишь 50”, – сообщила Ташеева.

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