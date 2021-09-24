Минтимер Шаймиев: Перед переписью нам необходимо единство

Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев принял участие в заседании Национального собрания Всемирного конгресса татар. В своем обращении к делегатам съезда он рассказал о важности единства, сплоченности татар перед Всероссийской переписью населения. Минтимер Шаймиев также отметил, что единство является главным направлением и в политике Президента Татарстана Рустама Минниханова.

«Без единства, к чему бы мы, татары, ни стремились, у нас не было бы ориентира», — сказал Государственный Советник.

Он напомнил, что были очень трудные времена, что к началу 90-х годов в республике остались всего 23 мечети, а также упомянул о проделанной за 10 лет работе в рамках проекта «Янарыш-Возрождение», благодаря которому были восстановлены архитектурно-археологические памятники Болгара и Свияжска.

«В следующем году будет отмечаться 1100-летие принятия ислама. Работает комиссия по подготовке к данному событию. Разве могли представить, как со времен революции и до сегодняшнего дня дойдем до такого уровня? Каких только жертв не было. Работы предстоит много, но и возможности рождаются. Надо ими воспользоваться», — сказал Минтимер Шаймиев.

Государственный Советник в своем выступлении коснулся темы татаро-башкирских отношений. «Мустай Карим нам говорил: татары и башкиры — два крыла одной птицы. Он сказал точно, даже спорить с ним не надо. Может быть и так, что два крыла не будут махать одинаково. Нам всем надо рассуждать глубже», — отметил он.

«Наши народы исповедуют одну религию, языки наши близки. Нам нужно единство. Надо знать особенности татар и башкир, тонкости. Мы соседские, родственные народы, надо работать, находя общий язык. Мы умеем работать, создавать, нам следует в будущем делать еще лучше, показать себя сильным народом», — сказал он.

По мнению Шаймиева, «не нужно искать предмет раздора». «Какой след оставили в истории — это уже известно. Если будем работать вместе, в согласии, находя общий язык — повысим свой авторитет, а если нет — то много будет таких, кто этому только порадуется», — резюмировал Шаймиев.

Гульнар Гарифуллина

tatar-inform.ru