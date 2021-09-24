Рустам Минниханов принял участие в заседании Национального собрания

Сегодня на площадке театра им. Г.Камала прошло пленарное заседание «Миллэт Жыены» («Национальное Собрание»). На мероприятие приглашены 500 представителей татарского актива из Республики Татарстан и 70 регионов Российской Федерации, а также из-за рубежа.

Президент Татарстана поприветствовал участников заседания. Он отметил, что в ходе этих встреч поднимаются актуальные вопросы, волнующие каждого представителя татарского народа. «В их числе сохранение родного языка, национальных традиций и культуры, участие в предстоящей Всероссийской переписи населения. Работу в данном направлении мы ведём все вместе», – сказал Рустам Минниханов.

Он напомнил, что на территории Татарстана проживают лишь 30% татар. Остальные живут за пределами республики, а также за рубежом. «Конгресс татар и национально-культурные организации на местах ведут большую работу по сохранению своей самобытности и нации. Вы – наша надёжная опора. И мы вам за это благодарны», – обратился Президент РТ к присутствующим.

«Конечно, нас волнует сохранение языка, возможность школьного образования на родном языке. Сегодня налажено юридическое сопровождение данных вопросов. Во время наших визитов в другие регионы России и зарубежные страны мы стараемся встречаться с местным активом татар, всячески их поддерживаем. Уверен, что и впредь мы будем вместе, будем едины», – добавил Рустам Минниханов.

В рамках заседания Рустам Минниханов вручил ряд государственных наград Республики Татарстан за большой вклад в сохранение и развитие татарской культуры.

Булат Низамеев

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