Во Всемирном конгрессе татар стартовала работа круглого стола, посвященного вопросам татарской печати

В Исполнительном комитете Всемирного конгресса татар стартовал круглый стол, посвященный вопросам татарской печати. Здесь собрались участники Всероссийского форума татарских журналистов, которые приехали из 10 регионов России.

Гостей поприветствовал заместитель Премьер-министра РТ, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев. Он рассказал соотечественникам об актуальных проблемах татарского народа и ознакомил с проектами и мероприятиями Всемирного конгресса татар. Среди них Федеральный и Всероссийский сельские Сабантуй, Форум татарских краеведов, Всероссийский форум татарских религиозных деятелей, Всероссийский форум татарских предпринимателей, акция “Татарча диктант” и другие проекты.

Также Василь Шайхразиев рассказал о необходимости участия во Всероссийской переписи населения.

– Сегодня для татарского народа очень важна перепись населения. В этом направлении ведется непрерывная систематическая работа, – подчеркнул председатель Национального совета.

Заседание продолжилось выступлениями участников круглого стола.