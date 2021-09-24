tatruen
Главная / Новости / Во Всемирном конгрессе татар стартовала работа круглого стола, посвященного вопросам татарской печати
Во Всемирном конгрессе татар стартовала работа круглого стола, посвященного вопросам татарской печати

Во Всемирном конгрессе татар стартовала работа круглого стола, посвященного вопросам татарской печати

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 24.09.2021 0 15

В Исполнительном комитете Всемирного конгресса татар стартовал круглый стол, посвященный вопросам татарской печати. Здесь собрались участники Всероссийского форума татарских журналистов, которые приехали из 10 регионов России.

Гостей поприветствовал заместитель Премьер-министра РТ, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев. Он рассказал соотечественникам об актуальных проблемах татарского народа и ознакомил с проектами и мероприятиями Всемирного конгресса татар. Среди них Федеральный и Всероссийский сельские Сабантуй, Форум татарских краеведов, Всероссийский форум татарских религиозных деятелей, Всероссийский форум татарских предпринимателей, акция “Татарча диктант” и другие проекты.

Также Василь Шайхразиев рассказал о необходимости участия во Всероссийской переписи населения.

– Сегодня для татарского народа очень важна перепись населения. В этом направлении ведется непрерывная систематическая работа, – подчеркнул председатель Национального совета.

Заседание продолжилось выступлениями участников круглого стола.

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.