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Ильшат Аминов принял участие в работе круглого стола, посвященного вопросам татарской печати

Ильшат Аминов принял участие в работе круглого стола, посвященного вопросам татарской печати

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 24.09.2021 0 12

В Исполкоме Всемирного конгресса татар прошел круглый стол, посвященный вопросам татарской печати. Здесь собрались участники Всероссийского форума татарских журналистов, которые приехали из 10 регионов России.

На заседании выступил член фракции “Единая Россия” в Государственном Совете Республики Татарстан, член Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Ильшат Аминов.

Он остановился на вопросах истории и национального образования татарского народа. Также Ильшат Аминов выразил свое мнение относительно Всероссийской переписи населения.

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