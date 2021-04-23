«Хатлар йорты» выпустило первую серию мусульманских открыток к Рамадану

Объединение «Хатлар йорты» («Дом писем») впервые выпустило серию мусульманских открыток, посвященных священному месяцу Рамадан.

«Цель была не только создать мусульманскую серию, а сделать ее с татарским колоритом. Ислам — религия мира, но у татар, соединяясь с национальной атмосферой, образует свое неповторимое звучание, которое можно ярко выразить в визуальных деталях», — отметили в объединении.

Автор иллюстраций — художница из Сармановского района Татарстана Алия Юсупова. Коллекция включает восемь открыток, пять из которых были созданы вместе с мусульманскими брендами республики. Это в том числе банкетный зал «Тантана», платки «Гузэлем», ведущий Марсель Ахмадуллин, косметика «Камали», эликсир «Эмиз». Лицом коллекции стала Гузэлем — певица, автор бренда платков.

tatar-inform.ru