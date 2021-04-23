АО «Татмедиа» организует в Челнах национальный медиацентр

В Набережных Челнах появится специализированный медиацентр для татароязычных СМИ, издающихся в городе. По словам генерального директора АО «Татмедиа», центр национальной прессы должен стать местом проведения встреч на национально-культурные темы и пресс-коференций.

Шамиль Садыков также напомнил о необходимости поднять технологический уровень татарских СМИ, таких как газеты «Шәһри Чаллы», «Көмеш кыңгырау», журнал «Мәйдан».

«У них недостаточно высокая связь с их аудиторией, аудитория в соцсетях маленькая, и метод работы сводится к производству текстовых материалов. Наша задача — научить их работать по-современному. Планируется закупить оборудование для работы в новых соцсетях, фотоаппараты», — рассказал Шамиль Садыков.

Он подчеркнул, что речь не идет о закрытии какого-либо издания или понижения его статуса. «Напротив, мы собираемся назначить и. о. главных редакторов газет „Шәһри Чаллы“, „Көмеш кыңгырау“ на должность главных редакторов, оказать им всевозможную поддержку», — отметил руководитель.

«Главное — мы видим Челны основным стратегическим направлением по развитию национального медиа. За последний год в Челнах открылся татароязычный телеканал „Күңел ТВ“, круглосуточное музыкальное радио „Тәртип“. Теперь наша новая задача — поднять газеты и журналы на новый уровень, дать им возможности работать по-современному», — сказал Шамиль Садыков.

Главный редактор газеты «Шәһри Чаллы» Резеда Юсупова считает, что появление национального медиацентра позитивно отразится на работе татарской прессы в Автограде. «Татары в Челнах чувствительны к национальному, к языку, недаром в 90-х годах татарское национальное движение началось в этом городе. К татарской прессе тоже отношение чуткое. Узнали, что будет медиацентр, мы тоже начали строить планы. Хотели бы в этом центре проводить встречи с представителями татарской общественности города, пресс-конференции», — сказала Резеда Юсупова в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ».

Она также выразила надежду, что будут улучшены условия труда журналистов. «Когда пришла 15 февраля редактором, обратила внимание, в каких условиях работают журналисты. Ремонта практически никогда не было, теперь ожидается ремонт. Готовимся к тендеру. Надеемся, что оргтехника, рабочие помещения у нас будут не хуже, чем у казанских журналистов», — отметила она.

В планах коллектива — усилить работу в соцсетях. «Подготовили место для съемок видео. Ожидаем, что АО „Татмедиа“ обеспечит нас камерами, также будут фотоаппараты», — добавила она.

И. о. главного редактора республиканской газеты для детей и подростков «Көмеш кыңгырау» Ризида Гасимова рассказала о планах организовать школу журналистов. «Раньше выезжали в школы, делали мастер-классы, теперь можно было бы звать детей к себе, организовать это в нашей студии», — поделилась планами она.

Гульнар Гарифуллина

tatar-inform.ru