В Тетюшах состоялся районный творческий конкурс «Читаем Тукая» – «Тукай укулары»

В Тетюшах в Центре дополнительного образования состоялся районный творческий конкурс «Читаем Тукая» – «Тукай укулары», посвященный 135 – летию со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая

Целью конкурса являлось выявление и поощрение одаренных детей, популяризация творчества великого татарского поэта Габдуллы Тукая среди воспитанников детских садов и школ района.

В конкурсе приняло участие более 75 участников из 25 общеобразовательных организаций района.

Итоги муниципального конкурса «Читаем Тукая» – «Тукай укулары»:

Номинация «Художественное слово» (возрастная категория 4-6 лет):

1 место – Логинова Анюта «Утро» МБДОУ «Детский сад «Березка» города Тетюши», (рук. Никитина З.Н);

1 место – Эсметьева Софья, Прыткова Дарья «Забавный ученик», МБДОУ «Детский сад «Малыш» города Тетюши», (рук. Хайрутдинова Л.Ф.);

2 место – Канашова Анастасия «Киска – озорница», МБДОУ «Детский сад «Рябинушка» города Тетюши», (рук. Гаврилина Н.А.);

2 место – Миннулина Камиля «Кубэлэк», МБДОУ «Детский сад «Рябинушка» города Тетюши», (рук. Гафиятуллина Г.Х.);

3 место – Мустафина Азалия, Хуснутдинов Дамир « Бала белэн кубэлэк», МБДОУ «Детский сад «Малыш» города Тетюши», (рук. Марасова Н.П.);

3 место – Кондратьева Елизавета « Материнство», МБДОУ «Детский сад «Рябинушка» города Тетюши», (рук. Ахметова Г.Ф.);

3 место – Ишимов Дмитрий «Национальные мелодии», МБДОУ «Детский сад «Рябинушка» города Тетюши», (рук.Гаврилина Н.А.);

Номинация «Самый юный участник»:

– Гафуров Самат, «Гали белән кәҗә» МБДОУ «Детский сад «Березка» города Тетюши», (рук.Исламова С.И.);

– Хамидуллин Камиль «Безнен гаилэ», МБДОУ «Детский сад «Теремкэй» города Тетюши», (рук. Камалиева Р. С.);

Возрастная категория 7-12 лет:

Гран – При – Меньшов Ростислав, МБОУ «Тетюшская средняя общеобразовательная школа № 2», (рук. Ильина Ю.Ф.);

1 место – Романова Анастасия, «Летняя заря», МБОУ «Киртелинская средняя общеобразовательная школа», (рук. Юнусова Г.Р.);

1 место – Хамитова Аделя «Сабыйга», МБОУ «Большеатрясская начальная общеобразовательная школа», (рук. Миннулина Ф.Ф.);

2 место -Амерханова Ильвина «Карлыгач», », МБОУ « Кляшевская начальная общеобразовательная школа – детский сад», (рук. Хамидуллина Г.А.);

2 место – Князькин Станислав « Утро», МБОУ «Урюмская средняя общеобразовательная школа», (рук. Тойкина В.Н.);

2 место – Шамсутдинова Камилла, МБОУ «Тетюшская средняя общеобразовательная школа № 2», (рук.);

3 место – Болонкин Марк, МБОУ « Монастырская начальная общеобразовательная школа – детский сад», (рук.Идиятуллина А.);

3 место – Врясова Злата «Родной язык», », МБОУ «Кильдюшевская средняя общеобразовательная школа», (рук. Тазеева М.М.);

3 место – Саттарова Ралина «Бэйрм буген», », МБОУ « Кляшевская начальная общеобразовательная школа – детский сад», (рук. Амирханова Р.Р);

Возрастная категория 13-17 лет:

Гран-При – Фахрутдинова Алина, МБОУ «Тетюшская татарская средняя общеобразовательная школа», (рук. Сагирова Г.Н.);

1 место – Торгашова Эвелина «Театр», МБОУ «Урюмская средняя общеобразовательная школа», (рук. Тронягина Н.М.);

1 место – Корунин Семен, «Пара лошадей», ГБОУ «Тетюшская кадетская школа – интернат», ( рук. Пирогова О.П.);

2 место – Ионова Яна «Совет», МБОУ «Тетюшская средняя общеобразовательная школа им. Ханжина П.С.», ( рук. Хамидуллина Р.И.);

2 место – Кильганова Ольга «Книга», », МБОУ «Урюмская средняя общеобразовательная школа», (рук. Волкова Е.А.);

3 место – Абмаева Диана, МБОУ «Кильдюшевская средняя общеобразовательная школа», (рук. Тазеева М.М.);

3 место – Сайфутдинов Расим, МБОУ «Тетюшская татарская средняя общеобразовательная школа», (рук. Сагирова Г.Н.);

3 место – Шарафутдинова Алина, МБОУ «Тетюшская средняя общеобразовательная школа им. Ханжина П.С.»;

Номинация «Вокал» (Возрастная категория 7-12 лет):

1 место – Нургалиева Диана «И туган тел», МБОУ «Алабердинская средняя общеобразовательная школа», (рук. Сулейманова З. Г.);

2 место – Залялиева Зарина «Туган авыл», МБОУ «Алабердинская средняя общеобразовательная школа», (рук. Нигматуллина Л.Р.);

3 место – Мавлиханова Ралина, Гафурова Каролина, «Бала белэн кубэлэк», , МБОУ «Тетюшская средняя общеобразовательная школа им. Ханжина П.С.» ( рук. Мафлиханова М.Ш.);

3 место – Гилязова Амина «И туган тел, и матур тел», МБОУ «Тетюшская средняя общеобразовательная школа № 2», (рук. Галиуллина М.Р.);

Возрастная категория 12-17 лет:

1 место – дуэт Фахрутдинова Алина, Гатауллина Инзиля «Тукай иртэсе», МБОУ «Тетюшская татарская средняя общеобразовательная школа», (рук. Гимадеева Р.А.);

Номинация «Театрализованная постановка»:

1 место – МБОУ «Тоншерминская средняя общеобразовательная школа» , «Кончил дело – гуляй смело», (рук. Галимов Ф.В.);

2 место – Семанин Сергей, Абмаев Матвей «Забавный ученик», МБОУ «Кильдюшевская средняя общеобразовательная школа», (рук. Тазеева М.М.);

3 место – Майоров Максим, Кузнецов Кирилл «Забавный ученик», МБОУ «Тоншерминская средняя общеобразовательная школа», «Кончил дело – гуляй смело», (рук. Галимов Ф.В.);

Номинация «Я пишу стихи»:

1 место – Саетгараев Ильмир «Дуслык теле», МБОУ «Алабердинская средняя общеобразовательная школа», (рук.Гарифуллина Л.Р.);

2 место -Мавлиханова Ралина «Без Тукай оныклары», МБОУ «Тетюшская средняя общеобразовательная школа им. Ханжина П.С.» (рук. Мафлиханова М.Ш.);

3 место -Артемьев Артем, МБОУ «Тетюшская средняя общеобразовательная школа № 2», (рук. Фаткуллова С.Х.);

Возрастная категория 12-17 лет:

1 место – Шарафиева Рузина «Кунлем Тукай белэн сойлэшэ», МБОУ «Алабердинская средняя общеобразовательная школа», (рук.Гарифуллина Л.Р.)

По данным ЦДО.

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