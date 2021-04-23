21 апреля 2021 года в пос.ж/д станции Высокая Гора, на базе районного краеведческого музея состоялся форум краеведов Высокогорского муниципального района Республики Татарстан на тему: «Высокогорский район: история, события, люди». Участниками мероприятия стали педагогические работники, работающие по направлению «Краеведение», руководители школьных музеев, краеведы района, работники культуры, ветераны района.

Цель форума: объединение краеведов района для совместной деятельности, популяризации краеведческих знаний и исследований в области изучения, сохранения и пропаганды природного и культурного наследия родного края, повышения эффективности реализации потенциала Общества краеведов.

Форум начался с приветствия председателя Общества краеведов Салиева Равиля Зуфаровича и отчёта о деятельности Общества краеведов района за год. Далее ведущая форума, методист МКУ «Отдел образования исполнительного комитета Высокогорского муниципального района РТ», Юнусова Салима Фандусовна озвучила вопрос о переизбрании председателя Общества. Единогласно был вновь избран Салиев Равиль Зуфарович, так как работа председателя за год признана удовлетворительной, плодотворной и были отмечены положительные стороны работы краеведов. Следующим вопросом было избрание Совета Общества. В него вошли 11 человек, представителей разных областей деятельности: педагоги, научный сотрудник, библиотекарь, ветераны района, краеведы-любители. Далее руководитель ознакомил присутствующих с проектом Устава общества. Устав был принят большинством голосов.

В ходе мероприятия было предложено более десятка выступлений на темы истории сёл и деревень района, поделились исследованиями об Иске-Казанском музее-заповеднике, о фабрике национальной обуви с. Дубъязы, а также вспомнили о людях, внесший большой склад в историю района и нашей страны.

В завершении форума слово было представлено председателю Общества краеведов района. Он огласил участникам основные направления деятельности на 2021-2025 гг.:

консолидировать, под руководством Общества краеведов исследователей и энтузиастов района, ведущих краеведческие исследования;

выявлять и исследовать достопримечательные места района;

привлекать в свои ряды активных исследователей-энтузиастов.

научный сотрудник Иске-Казанского музея-заповедника

Л.А. Ахромова