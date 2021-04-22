21 апреля состоялась выездная встреча актива Совета татарских краеведов в селе Аракаево

Встреча состоялась в рамках подготовки предстоящего форума татарских краеведов Свердловской области. На встрече приняли участие Филаред Гафуров, исследователь, автор монографии по Новому Бугалышу и др., научный руководитель Совета; Рифат Юсупов, сотрудник Постоянного представительства Республики Татарстан; Альфинур Ахунова, исследователь, автор экскурсионных маршрутов, общественник.

Участники обсудили проект программы будущего форума татарских краеведов Свердловской области, его цели и задачи, наметили шаги по подготовке.

Затем директор МУК «НКК с. Аракаево» Салават Губаев провел экскурсию по культурному комплексу села. Этнокультурный центр удивительным образом вместил в себя музей истории села и фамилий, не только в документах и фотографиях, но и собраны предметы быта, артефакты; показан огромный пласт культурной современной жизни.

Поражает многообразие и уникальность собранных материалов. Отдельного внимания заслуживает площадка предметов подворья и быта татарского села. Продолжительность экскурсии составила более 1.5 часов.

Благодарим Салавата Губаева за предложение предоставления площадки Культурного Центра для проведения будущего форума.

Здесь участники форума смогут не только продуктивно поработать, но и познакомиться с удивительным этнокультурным комплексом – полноценным туристическим кластером.

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