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В Казани представят наиболее известные фотопортреты Габдуллы Тукая

В Казани представят наиболее известные фотопортреты Габдуллы Тукая

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 22.04.2021 0 12

Сегодня в Национальной художественной галерее «Хазине» Государственного музея изобразительных искусств РТ открывается выставка «Я новым солнцем буду…». Выставка посвящена 135-летию со дня рождения великого поэта Габдуллы Тукая. Об этом сообщает пресс-служба Государственного музея изобразительных искусств РТ.

В экспозиции будут представлены наиболее известные фотопортреты Габдуллы Тукая с историями их создания, первые прижизненные книги поэта, изданные в начале 1910-х годов. Иллюстрации в этих изданиях сделаны татарскими художниками, имена которых остались неизвестны.

Также на выставке можно будет увидеть произведения современных художников: живописные, графические работы, скульптуру, в которых нашли отражение образы героев произведений Тукая, книги поэта с иллюстрациями.

kazved.ru

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