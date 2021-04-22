ДУМ РТ приглашает в казанскую мечеть “Апанай” на городской праздник “В поисках ночи Аль-Кадр”

29 апреля в казанской мечети “Апанай” пройдет городской праздник “В поисках ночи Аль-Кадр”. Муфтиятом предусмотрена интересная программа для взрослых и детей: наставление «Как не пропустить ночь Аль-Кадр» от шейха Али Ибодова, тафсир суры “Аль-Кадр” от Нияза хазрата Сабирова, исполнение нашидов, викторина “Рамазан” для взрослых, конкурс на лучшее чтение суры “Аль-Кадр” среди детей, игры и эстафета.

Анас ибн Малик, да будет доволен им Аллах, рассказывал: «Когда наступил Рамадан, Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Поистине, наступил этот месяц. В котором ночь – лучшая, чем тысяча ночей. И кто лишится этой ночи, тот лишится блага Рамадана, и не лишится ее блага никто, кроме лишенного этой ночи», хадис передал имам Ибн Маджа.

Начало городского праздника “В поисках ночи Аль-Кадр” в 12.30. Адрес: ул. Каюма Насыри, д. 29.

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