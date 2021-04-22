В Казани открыта Выставка победителей конкурса детского рисунка «Тарих эзләреннән»

В Казани открыта Выставка победителей Всероссийского конкурса детского рисунка «Тарих эзләреннән». Конкурс уже восьмой раз провели Министерство по делам молодежи Республики Татарстан и Молодежный центр «Идель».
В конкурсе «Тарих эзләреннән» (по следам истории) принимают участие дети 7-17 лет из регионов России, активно участвующие в национальной жизни региона, занимающиеся творчеством при национально-культурных автономиях и татарских общественных центрах.
Цель конкурса – повышение уровня познания истории татарского народа в контексте российской истории, воспитание национального самосознания у подрастающего поколения, поощрение детей к творчеству.
В этом году на конкурс поступила 421 работа из 32 районов Республики Татарстан и 12 регионов РФ.
Работы оценило жюри, в составе которого известные художники и историки.
Жюри выбрало 25 победителей, работы которых представлены на выставке в Галерее современного искусства ГМИИ РТ.
Выставка работает с 15 по 30 апреля 2021 года, вт-вс 11:00–20:00, пн-выходной
Адрес: Республика Татарстан, Казань, Карла Маркса ул., 57