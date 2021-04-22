Казанская консерватория приглашает на фестиваль татарской хоровой музыки

27 апреля в Государственном Большом концертном зале имени С.Сайдашева состоится гала-концерт XIX Фестиваля-конкурса татарской хоровой музыки «Гузәл җирем – Татарстан!» («Моя прекрасная земля – Татарстан!»).

В этом сезоне он посвящен Году родных языков и народного единства. В этом сезоне он приурочен к юбилеям выдающихся деятелей татарской культуры – Назиба Жиганова, Рустема Яхина, Габдуллы Тукая и Мусы Джалиля.

Среди участников – хоровые коллективы Казанской государственной консерватории имени Н.Г.Жиганова, Казанского музыкального колледжа имени И.В.Аухадеева, детские хоровые коллективы города, а также солисты Эльза Исламова, Айгуль Гардисламова, Ильгиз Мухутдинов, Сюмбель Киямова и чтецы Руслан Закиров, Никита Точилкин.

Фестиваль проводится Казанской государственной консерваторией имени Н.Г.Жиганова с 2003 года. Главная цель проекта – воспитание подрастающего поколения в почитании традиций, в любви к родному языку и музыке, в уважении к корифеям национальной музыкальной культуры и знакомство с новыми сочинениями современных авторов.

В разные годы он посвящался выдающимся деятелям татарской культуры: Габдулле Тукаю, Мусе Джалилю, Назибу Жиганову, Александру Ключареву, Шамилю Шарифуллину и др. В 2020 году проект стал посвящен трем знаменательным датам – 75-летию Казанской консерватории, 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию образования ТАССР.

В фестивалях ежегодно выступают более 500 исполнителей – участников хоровых коллективов. Руководители этих хоров – высокопрофессиональные музыканты, представители казанской хоровой школы.

Каждые два года в рамках фестиваля проходит конкурс детских и юношеских исполнительских коллективов.

В этом году проект включает в себя конкурсные прослушивания по видеозаписям, участники – хоровые коллективы из городов России – исполняют сочинения Жиганова, Яхина, хоровые произведения на слова Габдуллы Тукая и Мусы Джалиля.