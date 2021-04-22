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Консультант Постоянного представительства РТ Юсупов Р.Р. посетил VII Областную научно-практическую конференцию

Консультант Постоянного представительства РТ Юсупов Р.Р. посетил VII Областную научно-практическую конференцию

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 22.04.2021 0 4

22 апреля в Центре традиционной народной культуры Среднего Урала состоялась VII областная  научно-практическая конференция по сохранению локальных традиций для специалистов музейной, библиотечной и культурно-досуговой сфер деятельности  муниципальных  образований Свердловской области.

На конференции обсуждались вопросы  изучения и сохранения локальных традиций  Свердловской области,  вопросы актуального состояния и сохранения локальных этнокультурных тради­ций Свердловской области. Цель областной научно-прак­тической конференции –  представить результаты работы различных сфер культуры (культурно-досуговой, музейной, библиотечной) по освоению и ретрансляции нематериального культурного наследия Уральского региона  и Свердловской области, в частности,  выявить и обозначить ближайшие и долгосрочные цели в деле сохранения, фиксации традици­онной народной культуры народов, проживающих на Сред­нем Урале.

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