24 апреля в читальном зале библиотеки Татарского культурного центра Москвы ждут детей и родителей на познавательную встречу «Сандугачтай моңлы Тукай иле».

Праздник для юных читателей приурочен к 135-летию со дня рождения Габдуллы Тукая.

Вместе с заведующей библиотекой Розалией Ханяфеевой дети совершат увлекательное путешествие в прошлое, чтобы больше узнать о жизни и творчестве великого поэта, посмотрят мультфильм «Бала белән күбәләк» и станут героями игр и викторины с подарками.

🗓 24 апреля в 13:30

📍 Читальный зал библиотеки Татарского культурного центра