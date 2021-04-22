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ВИДЕО: Великое искусство – одно на всех: Башкирский драмтеатр с гастролями в Казани

в Новости, Слайдер, Главные новости, Видеозаписи, 22.04.2021 0 2

Есть замечательная татарская поговорка Таш атканга аш ат. Буквально, бросающим в нас камни мы отвечаем супом. На фоне проблем с гастролями татарстанских артистов в соседней республике, на этой неделе в Казань со своими гастролями приехал Башкирский академический театр драмы имени Мажита Гафури. Спектакли шли на Большой и Малой сценах театра Камала. В гастрольную афишу вошли семь спектаклей, из них сразу три премьеры.

Стоит отметить, что это первые выездные гастроли уфимских артистов после начала пандемии. И этот гастрольный тур они начали именно с Казани, ведь именно здесь их всегда встречает и ждет самый верный зритель и коллеги по сцене. Ильзира Юзаева смогла увидеть и пообщаться и с татарскими звездами башкирской сцены, в том числе с народным артистом России, Татарстана и Башкортостана – Фиданом Гафаровым.

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