В театре им.Г.Камала пройдет XV Международный театральный фестиваль тюркских народов «Науруз»

В Татарском государственном Академическом театре им.Г.Камала стартовала продажа билетов на спектакли XV Международного театрального фестиваля тюркских народов «Науруз», который пройдет в Казани с 7 по 13 июня 2021 года.

В программе фестиваля 23 театра из Казахстана, Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана и национальных республик России. В этом году “Науруз” пройдет под эгидой театрального искусства северных тюрков. Фестиваль посетят свыше 500 участников.

Спектакли XV «Науруза» будут представлены на 6 театральных площадках Казани: Большой и Малый залы театра Камала, Большой и Малый залы театра кукол “Экият”, театр Тинчурина, театр Кариева. Спектакли будут также сыграны на открытом воздухе на набережной озера Кабан. Билеты доступны в кассах, на сайтах театров, а также у билетных операторов.

На данный момент в продаже имеются билеты на спектакли, которые будут сыграны в театре Камала. Билеты доступны на сайте и в кассе театра, а также у билетных операторов. В ближайшее время билеты поступят в продажу на сайтах и в кассе других театров-площадок «Науруза».

kamalteatr.ru