Хайдар Гильфанов принял участие в совещании по актуальным вопросам деятельности татарских общественных объединений в Свердловской области

02 апреля в Резиденции Губернатора Свердловской области состоялось совещание Вице-губернатора Свердловской области С.Ю. Бидонько по актуальным вопросам деятельности татарских общественных объединений в Свердловской области.

В совещании приняли участие Представители исполнительных органов государственной власти Свердловской области: Хусаинова Юлия Фидарисовна – директор Департамента информационной политики Свердловской области, Рябинин Евгений Геннадьевич – начальник Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области, Маслов Александр Викторович – заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области, Шибанова Наталия Глебовна – исполняющий обязанности Первого заместителя Министра культуры Свердловской области, Падерин Иван Юрьевич – начальник отдела этноконфессиональных отношений и организации работы по профилактике экстремизма Департамента внутренней политики Свердловской области

Также присутствовали Константинов Алексей Андреевич – Глава Артинского городского округа, Постоянный представитель Республики Татарстан в Свердловской области, Гильфанов Хайдар Маслахетдинович, председатель религиозной организации «Региональное Духовное Управление мусульман Свердловской области в составе Центрального духовного Управления мусульман России» Гиндуллин Радиф Рафаилович (Радифулла-хазрат), представитель религиозной организации Мухаматнуров Айдар Ильдусович, председатель правления региональной общественной организации «Конгресс татар (Татары Урала) Свердловской области» Аскаров Ринат Адисунович, представитель татарской общественности Свердловской области Хабибуллин Олег Вахалиевич.

В своем выступление Постоянный представитель Республики Татарстан в Свердловской области Х.М.Гильфанов подвел итоги по сотрудничеству Республики Татарстан и Свердловской области за 2020 год, поблагодарил министерство культуры, министерство физической культуры и спорта Свердловской области, управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области, департаменты внутренней и информационной политики Свердловской области. Вручил Вице-губернатору Свердловской области С.Ю. Бидонько памятный знак 100-летия ТАССР.

На совещание стороны обсудили следующие вопросы:

Об актуальных вопросах деятельности татарских общественных объединений в Свердловской области, в том числе поддержке издания газеты на татарском языке «Саф чишме» на территории Свердловской области. Участники совещания решили распределить финансирование газеты на татарском языке «Саф чишме» следующим образом: 1 млн. рублей из внебюджетных средств и 300 тыс. рублей за счет Департамента информационной политики Свердловской области за размещение в газете «Саф чишме» социально значимых тем.

По итогу обсуждения вопроса о ситуации с восстановлением объекта культурного наследия регионального значения «Особняк статского советника Ф.Л. Миллера» (г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 18), стороны договорились об организации отдельной встречи с собственником объекта и Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области до конца апреля.

Следующая тема, которую обсудили участники – строительство клуба в селе Артя Шигири Артинского городского округа. Администрация Артинского района до 01 июня текущего года предоставит необходимый пакет документов по клубу Артя Шигири в Министерство культуры Свердловской области с дальнейшим обращением к Губернатору Свердловской области Е.В.Куйвашеву по финансированию строительства нового клуба в 2022 году.

Последний вопрос – о планах по увековечению памяти легендарной гимнастки Л.Б. Назмутдиновой в г. Екатеринбурге. Было принято решение установить памятник Л.Б. Назмутдиновой на аллее спортивной славы Свердловской области к 2023 году, что касается надгробного памятника, вопрос будет прорабатываться через внебюджетные фонды.

tatur.tatarstan.ru