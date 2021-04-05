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В Татарстане продолжается Фестиваль родословной «Эхо веков в истории семьи – Тарихта без эзлебез»

В Татарстане продолжается Фестиваль родословной «Эхо веков в истории семьи – Тарихта без эзлебез»

в Новости, Слайдер, Общество, Главные новости, 05.04.2021 0 2

В феврале 2021 года в Республике Татарстан стартовал Фестиваль родословной «Эхо веков в истории семьи – Тарихта без эзлебез». Фестиваль родословной проводится в 3 этапа: муниципальный, зональный и республиканский.

Зональный этап праздника родословной «Эхо веков в истории семьи – Тарихта без эзлебез» стартует в Татарстане в 6 населенных пунктах и будет проходить с 6 по 12 апреля 2021 г.:

  • 6 апреля 2021г. – пгт. Уруссу (Лениногорский, Альметьевский, Азнакаевский, Бавлинский, Бугульминский, Муслюмовский, Сармановский, Черемшанский, Ютазинский муниципальные районы)
  • 7 апреля 2021 г- г. Елабуга (Актанышский, Агрызский, Заинский, Елабужский, Мензелинский, Менделеевский, Нижнекамский, Тукаевский муниципальные районы и г. Набережные Челны)
  • 8 апреля 32021 г.- г. Лаишево (Аксубаевский, Алексеевский, Алькеевский, Лаишевский, Нурлатский, Новошешминский, Рыбно-Слободский, Спасский, Чистопольский муниципальные районы).

menzela.ru

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