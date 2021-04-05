В Татарстане продолжается Фестиваль родословной «Эхо веков в истории семьи – Тарихта без эзлебез»

В феврале 2021 года в Республике Татарстан стартовал Фестиваль родословной «Эхо веков в истории семьи – Тарихта без эзлебез». Фестиваль родословной проводится в 3 этапа: муниципальный, зональный и республиканский.

Зональный этап праздника родословной «Эхо веков в истории семьи – Тарихта без эзлебез» стартует в Татарстане в 6 населенных пунктах и будет проходить с 6 по 12 апреля 2021 г.: 6 апреля 2021г. – пгт. Уруссу (Лениногорский, Альметьевский, Азнакаевский, Бавлинский, Бугульминский, Муслюмовский, Сармановский, Черемшанский, Ютазинский муниципальные районы)

7 апреля 2021 г- г. Елабуга (Актанышский, Агрызский, Заинский, Елабужский, Мензелинский, Менделеевский, Нижнекамский, Тукаевский муниципальные районы и г. Набережные Челны)

8 апреля 32021 г.- г. Лаишево (Аксубаевский, Алексеевский, Алькеевский, Лаишевский, Нурлатский, Новошешминский, Рыбно-Слободский, Спасский, Чистопольский муниципальные районы). menzela.ru