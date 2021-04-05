В Красноярске завершился региональный этап международного конкурса красоты «Татар кызы 2021». Участницы конкурса порадовали зрителей прекрасными танцами, песнями, знаниями родного языка и своим задором. Накануне девушки продемонстрировали свои умения: нарезали “токмач”, толщину которой можно было определять только микрометром, сшили и вышили прекрасные калфаки. Выражаем благодарность Гузалии Бикбовой за организацию и проведение конкрса. Победительница красноярского этапа конкурса поедет в Казань. Пожелаем же девушкам успехов в полуфинале конкурса!

Председатель Совета общественной организации Региональная татарская национально-культурная автономия Красноярского края “Яр”

Вагиз Файзуллин