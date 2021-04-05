Казанский исполком рассказал, какие конкурсы проведет в Год родных языков

Казанский исполком объявил о старте конкурсов, приуроченных к Году родных языков и народного единства. Об этом на аппаратном совещании рассказала заместитель руководителя исполкома города Гузель Сагитова.

«Этот год в Татарстане объявлен Годом родных языков и народного единства, поэтому для социального блока исполкома направление развития языков и укрепление национального единства является безусловным приоритетом в этом году. В связи с этим мы запланировали ряд мероприятий, три из которых запускаем сегодня. Первый проект — это конкурс рассказов „Саумы Казан!“ — „Здравствуй Казань!“. Согласно его условиям, участники представляют тексты о столице РТ как на русском, так и на татарском языках. Лучшие конкурсные рассказы будут изданы в виде книге о городе, которая станет отражением образа города», — сообщила спикер.

Она добавила, что с сегодняшнего дня и по 7 мая со Всемирным форумом татарской молодежи исполком проводит образовательный интенсив по изучению татарского языка для работников в сфере услуг. Обучение доступно для представителей гостиничного бизнеса, общепита и розничной торговли. Занятия бесплатны и проходят в онлайн формате. По окончании выдадут сертификаты. Победителей ждет денежное вознаграждение, которое планируют вручить в День города.

«Мы объявляем о старте конкурса „Уз телем“ и уходим от каких-то устоявшихся обязательных форм изучения языка, навязываемых молодежи. Вместо этого поддерживаем те проекты и форматы изучения языка, которые молодому поколению кажутся наиболее востребованным. На сайте начинается сбор заявок, которые будем принимать до 1 мая. Отбирать лучшие проекты будут молодые эксперты. Авторам самых перспективных проектов мы выделим денежные гранты. Общий призовой фонд конкурса составляет 1 млн рублей», — сказала Гузель Сагитова.

Напомним, что в Татарстане 2021 год станет Годом родных языков и народного единства.

Артур Казанцев

tatar-inform.ru