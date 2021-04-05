Учащиеся школы «Яктылык» выступили на фестивале «Халкым минем-2021»

3 апреля в ДК села Алькино м.р.Похвистневский прошел татарский межмуниципальный творческий фестиваль «Халкым минем-2021» («Мой народ»), посвященный 170-летию Самарской губернии и 60-летию полета человека в космос. В нем приняли участие учащиеся школы «Яктылык» г.о.Самара, в том числе участники театра татарского танца «Йолдыз».

Участники благодарят организаторов за проведенное мероприятие. Огромное спасибо за щедрые призы! Признательны руководителю культурно-просветительского общества «Туган тел» м.р. Похвистневский, главе крестьянского хозяйства Исхакову Камилю Бакеровичу за очень вкусный и сытный сухой паек. Дети и родители очень довольны.

Руководитель театра народного танца «Йолдыз»

школы «Яктылык» г.о.Самара

Алия Сурина

samtatnews.ru