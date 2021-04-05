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Учащиеся школы «Яктылык» выступили на фестивале «Халкым минем-2021»

Учащиеся школы «Яктылык» выступили на фестивале «Халкым минем-2021»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 05.04.2021 0 2

3 апреля в ДК села Алькино м.р.Похвистневский прошел  татарский межмуниципальный творческий фестиваль «Халкым минем-2021» («Мой народ»), посвященный 170-летию Самарской губернии и 60-летию полета человека в космос.  В нем приняли участие учащиеся школы «Яктылык» г.о.Самара, в том числе участники театра татарского танца «Йолдыз». 

Участники благодарят организаторов за проведенное мероприятие. Огромное спасибо за щедрые призы! Признательны руководителю культурно-просветительского общества «Туган тел» м.р. Похвистневский, главе крестьянского хозяйства Исхакову Камилю Бакеровичу за очень вкусный и сытный сухой паек. Дети и родители очень довольны.

Руководитель театра народного танца «Йолдыз» 

школы «Яктылык» г.о.Самара

Алия Сурина

samtatnews.ru

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