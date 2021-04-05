В Ташкенте прошла встреча с представителями вузов Татарстана

1 апреля 2021 года делегация представителей вузов Республики Татарстан посетила представительство Республики Татарстан в Республике Узбекистан.

На встрече присутствовали директор Института развития непрерывного образования Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ-КХТИ) Овсиенко Л.В., заместитель директора по общим вопросам Института международных отношений Казанского (Приволжского) Федерального университета Галиуллин Р.М., заместитель ответственного секретаря приемной комиссии Казанского (Приволжского) Федерального университета Борисова А.Н., выпускник КНИТУ-КХТИ Мусаев М.А.

Представители татарстанских вузов прибыли в Ташкент для участия в проведении отборочной кампании 2021/2022 учебного года, проводимой представительством «Россотрудничество» в Узбекистане.

В своём приветственном слове представитель Республики Татарстан в Республике Узбекистан Ахтареев А.А. отметил высокие показатели по количеству студентов из Республики Узбекистан в вузах Республики Татарстан, где более 4 тысяч юношей и девушек со всех областей республики проходят обучение по самым передовым программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры.

Представители вузов поделились своими предложениями и дальнейшими планами по сотрудничеству с учебными заведениями Республики Узбекистан, а также идеями по привлечению большего количества абитуриентов к учебе в Казани.

Представительством Республики Татарстан в Республике Узбекистан проводятся регулярные консультации для абитуриентов, изъявивших поступать в вузы Республики Татарстан. Ежегодно около 400 абитуриентов и их родителей получают полноценную информацию о проводимых международных Олимпиадах: по татарскому и русскому языкам, по химии, физике, экономике, социологии и др., в том числе посредством официального сайта Представительства, телеграмм-канала и интернет рассылке.

Представительство Республики Татарстан в Республике Узбекистан