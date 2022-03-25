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Идет сбор средств для оказания гуманитарной помощи пострадавшим от чрезвычайных происшествий

Идет сбор средств для оказания гуманитарной помощи пострадавшим от чрезвычайных происшествий

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, Официальные материалы, 25.03.2022 0 4

29 марта будет отправлена первая гуманитарная помощь нашим соотечественникам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В Донецкую и Луганскую народные республики отправятся четыре фуры, груженые бытовыми принадлежностями и продовольствием. Они были приобретены за счет средств, собранных для оказания гуманитарной помощи пострадавшим от чрезвычайных происшествий. Вещи начали собирать на специальных складах. Помощь в данной деятельности Всемирного конгресса татар оказали и волонтеры из учебных заведений г. Казани. Как отметили студенты, мы должны помогать друг другу, быть едиными.

Напомним, 18 марта, во время X Всероссийского схода татарских предпринимателей, был дан старт акции по сбору средств для оказания гуманитарной помощи пострадавшим от чрезвычайных происшествий. В настоящее время к акции подключились татарские предприниматели, проживающие в Тюменской, Самарской, Омской, Пензенской и др. областях и татарские организации в регионах.

Выражаем большую благодарность предпринимателям, оказавшим поддержку. Акция продолжается. Вскоре начинается священный месяц Рамадан. Это и есть месяц добрых дел. Реквизиты для желающих внести свой вклад в акцию по сбору гуманитарной помощи:

Юридическое лицо: Республиканский общественный фонд «Всемирного конгресса татар»,

ИНН 1653007500 / КПП 165501001

Юр. адрес:

420015, г. Казань, ул. К. Маркса, дом 38/5

Почтовый адрес:

420060, г. Казань, Площадь свободы, д. 1
Контакты (для справок): Тел: 8 (843) 299-77-18, 236-51-84, 236-59-16

Эл. почта: [email protected]
Руководитель: Директор, Сабиров Артур Валерьевич
Банковские реквизиты: Отделение «Банк Татарстан» №8610 ПАО Сбербанк г. Казань

р/с 40703810162020100015

БИК 049205603

к/с 30101810600000000603
Назначение платежа:

Внимание! Обязательно для заполнения

 «Пожертвование для оказания помощи пострадавшим от чрезвычайных происшествий жителям. Без налога (НДС)»

 

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