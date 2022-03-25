Идет сбор средств для оказания гуманитарной помощи пострадавшим от чрезвычайных происшествий

29 марта будет отправлена первая гуманитарная помощь нашим соотечественникам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В Донецкую и Луганскую народные республики отправятся четыре фуры, груженые бытовыми принадлежностями и продовольствием. Они были приобретены за счет средств, собранных для оказания гуманитарной помощи пострадавшим от чрезвычайных происшествий. Вещи начали собирать на специальных складах. Помощь в данной деятельности Всемирного конгресса татар оказали и волонтеры из учебных заведений г. Казани. Как отметили студенты, мы должны помогать друг другу, быть едиными.

Напомним, 18 марта, во время X Всероссийского схода татарских предпринимателей, был дан старт акции по сбору средств для оказания гуманитарной помощи пострадавшим от чрезвычайных происшествий. В настоящее время к акции подключились татарские предприниматели, проживающие в Тюменской, Самарской, Омской, Пензенской и др. областях и татарские организации в регионах.

Выражаем большую благодарность предпринимателям, оказавшим поддержку. Акция продолжается. Вскоре начинается священный месяц Рамадан. Это и есть месяц добрых дел. Реквизиты для желающих внести свой вклад в акцию по сбору гуманитарной помощи:

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