Индус Тагиров: татарский фактор – это фактор целостности России

Татары всегда работали на Россию – на ее целостность и процветание, и сегодня они дают пример того, как нужно развиваться в экономическом отношении, и в духовно-нравственном отношении. Татарский фактор (татары, живущие не только в Татарстане, а по всей России) – это фактор целостности России. Об этом на VI Всероссийской научно-практической конференции «Чтения имени Мухлисы Буби» на тему: «Государство, образование, личность в истории ислама на российском пространстве», которая проходит сегодня в Касимове, заявил заслуженный деятель науки Российской Федерации и Татарской АССР, академик Академии наук Республики Татарстан, доктор исторических наук, профессор Индус Тагиров.

«В наше непростое время особое значение приобретает мусульманский фактор, значение которого неуклонно возрастает. Мусульманский фактор – это фактор примирения, дружбы и взаимопонимания между народами…» – отметил он и подчеркнул, что VI Всероссийская научно-практическая конференция «Чтения имени Мухлисы Буби» является весомым тому доказательством.

Индус Тагиров выразил благодарность инициатору празднования 1100-летия официального принятия ислама народами Волжской Булгарии и торжественных мероприятий в Касимове – председателю ДУМ РФ муфтию шейху Равилю Гайнутдину. Он также отметил большую работу администраций Рязанской области, Рязани и Касимова в укреплении межконфессиональной сплоченности в регионе.

«История Касимова свидетельствует о том, что ислам и православие здесь находились в состоянии полного взаимопонимания. Этот пример очень важен не только для нашей страны, но и для всего мира в целом, в котором тоже должны восторжествовать эти начала сотрудничества и взаимопонимания. Празднование 1100-летия официального принятия ислама народами Волжской Булгарии не просто знаменательное событие и необходимость – это веление времени», – заявил академик.

По его словам, Касимов – это то, что представляло татар в самом центре России в течение очень долгого времени. «Связующим звеном между Касимовым и Казанью стала царица Сююмбике – трагическая личность, которую любили все. И в Казани, и в Касимове она стала неотъемлемой частью нашей истории – истории России», – заключил он.

dumrf.ru