Минниханов бросал кольца, а Хуснуллин бил горшки: вип-гости посетили Сабантуй в Чистополе

Президент республики Рустам Минниханов, вице-премьер России Марат Хуснуллин и губернатор Брянской области Александр Богомаз стали гостями майдана в Чистополе. Как встречали первых лиц – в репортаже «Татар-информа».

Хуснуллин и Богомаз выиграли по салфетке завязанными глазами

Одним из ярких мероприятий Сабантуя считаются конные скачки. Именно на городской ипподром сначала отправились почетные гости. Здесь же была организована выставка сельскохозяйственной техники. Затем празднование продолжилось на стадионе «Татнефть-Олимп», где были организованы национальные подворья – татарское, русское, чувашское, кряшенское, а также «восточный базар». Для юных жителей города была открыта площадка «Детский Сабантуй».

Как пояснила директор учреждения «Централизованная система культурно-досуговых учреждений Чистопольского района РТ» Ольга Рыжова, национальные подворья выбраны по численности населения муниципалитета. «Татары самый многочисленный народ в нашем районе. На всех подворьях организованы выставки мастеров прикладного искусства, конкурс национального пирога, обустроены арт-площадки. Есть демонстрация интерьера деревенских изб», – отметила она.

Хуснуллин и Богомаз участвовали в конкурсе по разбиванию глиняных горшков с завязанными глазами Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Минниханов, Хуснуллин и Богомаз начали обход с татарского и русского подворий, расположенных на одной площадке. Здесь гости сразу увидели мастериц, которые за праздничным столом вышивали салфетки. Самая возрастная участница (ей скоро исполнится 70 лет. – Прим. Т-и.), Гульнур Гатина из села Татарская Багана, подарила гостям свои салфетки.

А салфетки, изготовленные на шестигранном станке другой мастерицей, Ленарой Мукменовой из деревни Кзыл Елань, вручили почетным гостям за конкурс по разбиванию глиняных горшков с завязанными глазами. В этой народной забаве вызвались принять участие Хуснуллин и Богомаз. Не успели им завязать глаза, как они уже готовы были приступить к конкурсу, но их остановил Минниханов, указав организаторам, что сначала участники должны обойти горшки с закрытыми глазами и только потом, вернувшись на исходную точку, начать их разбивать.

«Силомер» — новая забава на Сабантуе в Чистополе. У кого выше улетит мяч – тот и победил Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

К слову, Хуснуллин и Богомаз успешно справились с заданием этого конкурса, так же, как и с двумя другими. Сначала им удалось забить гвозди в доску деревянным молотком, а после они сразились в «силомере». Последняя, по словам Ольги Рыжовой, – новая забава на Сабантуе в Чистополе. «Это русская народная забава. Доска устанавливает под уклоном, на нее кладут шар. Нужно ударить деревянным молотком о конец доски. У кого выше улетит мяч – тот и победил», – уточнила она.

На чувашском подворье почетных гостей угостили местным медом

На татарском подворье гости также оценили женские тюбетейки разных размеров и с различными узорами, вязаные изделия. «У нас есть село Акбулатово. Оно очень маленькое, там всего лишь человек десять проживает. Но есть такая уникальная женщина, которую зовут Минзатия Забирова. Это наша находка. Она занимается вязанием на коклюшках, вышивкой национальных платков, вяжет на спицах головные уборы», – рассказала директор учреждения «Централизованная система культурно-досуговых учреждений Чистопольского района РТ».

На татарском подворье гости также оценили женские тюбетейки разных размеров и с различными узорами, вязаные изделия Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Здесь же, на татарском подворье, была представлена выставка старинных татарских гармоней, на которых играли уже ушедшие из жизни чистопольские гармонисты. Все они были участниками районного ансамбля «Серебряные колокольчики».

На русском подворье Минниханов, Хуснуллин и Богомаз остановились у ткацкого станка, за которым работала известная в районе ткачиха из села Чистопольские Выселки Наталья Мельникова, а также заинтересовались выставкой изделий из ваты, выполненных по уникальной технологии.

Затем гости отправились на чувашское и кряшенское подворья. Здесь к народным забавам присоединился Минниханов. Он принял участие в игре «Попади кольцом», когда с определенного расстояния нужно набросить кольца на столбики.

Рустам Минниханов принял участие в игре «Попади кольцом» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Основным напитком в кухне чувашского народа остается квас. Поэтому на чувашском подворье прошла дегустация этого напитка. Было представлено более 12 сортов кваса – черемуховый, вишневый, хмельной, мятный, ромашковый и др.

Участники праздника также не смогли они пройти мимо пчеловодческой продукции. Пасечник из села Нижняя Кондрата Петр Плотников предложил им оценить местный мед и преподнес несколько банок этого продукта в подарок.

«В праздновании Сабантуя всегда принимают участие люди разных национальностей»

На площадке «восточный базар» Минниханов, Хуснуллин и Богомаз попробовали таджикский плов и самсу. Как заверил корреспондента «Татар-информа» руководитель таджикской диаспоры в Чистополе, имам мечети «Анас» Абубакр хазрат Азизов, «им все очень понравилось, блюда хвалили».

На площадке «восточный базар» почетные гости попробовали таджикский плов и самсу Фото: president.tatarstan.ru

«Мы рады, что такие гости посетили наш дастархан. По нашему обычаю, когда приходит уважаемый гость, надо постелить под его ноги ковер. Это знак уважения. Мы это сделали. Тем более что мы их любим и уважаем. Принимать с такими почестями – для нас гордость. Кстати, в Чистополе проживает более 500 таджиков», – подчеркнул он.

После обхода подворий высоких гостей ждали на площадке спортивных соревнований и национальной борьбы «корэш», где они посмотрели несколько боев. А после этого состоялось торжественное открытие татарского народного праздника Сабантуй.

После обхода подворий высоких гостей ждали на площадке спортивных соревнований и национальной борьбы «корэш» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В своем выступлении Рустам Минниханов отметил, что этот праздник уже давно полюбился представителям разных национальностей. «В праздновании Сабантуя всегда принимают участие люди разных национальностей и вероисповеданий. Сабантуй — наш самый любимый праздник, мы каждый год его ждем. В Татарстане он проходит в селах, районных центрах, городах. В нашей стране его празднуют почти в 70 регионах. Сабантуй проходит и за границей», — сказал руководитель республики.

Президент Татарстана заметил, что народы, проживающие в Татарстане, живут в мире и согласии. «Это наше самое главное качество. Это залог развития России в целом и нашей республики в частности», — добавил он.

Минниханов напомнил, что 12 июня отмечается самый главный праздник нашей страны — День России. «В нашей стране реализуются масштабные проекты, которых раньше не было. В Татарстане они реализуются благодаря поддержке федерального центра. Хочу поблагодарить за это Президента и Правительство России. Например, в республике строится участок трассы М12, обход Нижнекамска и Набережных Челнов», – заявил он.

«Сабантуй — наш самый любимый праздник, мы каждый год его ждем» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«С каждым годом все более высоких результатов достигают наши аграрии»

Марат Хуснуллин поблагодарил Минниханова за поддержку сферы сельского хозяйства. «Мы видим вашу заботу. И каждый раз, приезжая в Чистополь, я вижу, какие позитивные изменения происходят. Хочу поблагодарить и тружеников, которые достигают таких высоких результатов», — отметил он.

«Очень приятно находиться здесь с вами на таком важном празднике, как Сабантуй. Мы посмотрели, как развивается сельское хозяйство. Видим, что с каждым годом все более высоких результатов достигают наши аграрии», — сказал участникам праздника заместитель Премьер-министра России.

«Каждый раз, приезжая в Чистополь, я вижу, какие позитивные изменения происходят», — отметил вице-премьер России Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В своей приветственной речи Александр Богомаз поздравил татарстанцев с Сабантуем. «Праздник имеет тысячелетнюю историю. Это хорошие и добрые традиции, которые закладывали наши предки, которые мы сумели сохранить. Праздник посвящен окончанию посевной, ожиданию великого урожая. Этим праздником отмечают заслуги тружеников села», — напомнил он.

Губернатор Брянской области добавил, что задачи, которые ставит Президент России Владимир Путин по увеличению производства сельскохозяйственной продукции, продовольственной безопасности, успешно решаются в Татарстане. «Ваша республика является одним из лидеров сельскохозяйственного производства», — подчеркнул он.

Глава Чистопольского района Татарстана Дмитрий Иванов рассказал, что благодаря труженикам села за короткий срок с высоким качеством были выполнены все весенне-полевые работы.

«Праздник имеет тысячелетнюю историю. Это хорошие и добрые традиции, которые закладывали наши предки, которые мы сумели сохранить» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Заложена прочная основа для будущего урожая — засеяно более 60 тыс. гектаров зерновых, 15 тыс. гектаров кормовых, свыше 19 тыс. гектаров технических культур», — констатировал он.

По словам Иванова, результативно поработали и животноводы — с начала этого года произвели более 70 тыс. тонн молока и 650 тыс. тонн мяса. Глава муниципалитета поблагодарил руководство республики за всестороннюю поддержку, благодаря которой «город меняется на глазах».

«В районе успешно реализуются федеральные и республиканские программы. Ремонтируются автодороги и дворы многоквартирных домов, строятся социальные объекты», — заключил он.

Надежда Гордеева

tatar-inform.ru