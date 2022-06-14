В селах Пензенской области провели Сабантуй

В селах Пензенской области: Малый Труев и Кикино состоялся яркий, замечательный праздник труда, отмечаемый ежегодно по окончании весенних полевых работ – Сабантуй.

Почётными гостями на этом национальном празднике, который ежегодно проводится в разных регионах России от РОО «Татарская национально-культурная автономия Пензенской области» в Малом Труеве стали: председатель Жиганша Туктаров и член президиума Татарской автономии Абузяров Р. Ф., в Кикино члены президиума Тагир Абдрашитов , Девликамов К.А.

В начале мероприятия Жиганша Туктаров обратился с приветственным словом и поздравлением к гостям и жителям села. В своём выступлении он обозначил значимость праздника и поблагодарил всех организаторов за их кропотливый труд в проведении яркого праздника труда и создании тёплой и душевной атмосферы на мероприятии.

В конце мероприятия председатель татарской автономии Жиганша Зейнятуллович торжественно чествовал тружеников села и активистов татарского общества Кузнецкого района, наградив их почётными грамотами и ценными подарками.

В Кикино от имени председателя татарской автономии почетные грамоты и подарки вручил труженикам села и активистам татарского общества Каменского района член президиума Абдрашитов Т.Р.

Мероприятие в сёлах Малый Труев и Кикино прошли на достойном уровне. Сабантуй всегда выделяется своим неповторимым колоритом и широким размахом. Гостям была представлена насыщенная культурная и спортивная программа. Официальную часть Сабантуя сменила яркая концертная программа с участием солистов и творческих коллективов. Артисты порадовали зрителей полюбившимися песнями на татарском языке и ритмичными национальными танцами.

Народный праздник не может быть полным без вкусных яств. В торговых рядах были различные угощения, мясные блюда – разные виды шашлыка и ароматный плов.

Отрадно, что традиции празднования Сабантуя не меняются столетиями. Сельский Сабантуй – это масштабный праздник труда и спорта, татарских национальных игр, песен и танцев. По-настоящему бесценное наследие, доставшееся нам от наших предков, которое мы должны и будем бережно хранить.

РОО «ТНКА Пензенской области» выражает огромную благодарность за организацию столь яркого и масштабного праздника Сабантуй всей команде организаторов, а отдельно хочется отметить Гульнару Абузярову, Председателя общества татарской культуры Кузнецкого района Наиля Байбекова, Председателя общества татарской культуры Каменского Рашида Девликамова за их бескорыстную помощь. Выражаем благодарность за гостеприимство и жителям сел Кикино и Малый Труев, которые со всем радушием нас встретили.