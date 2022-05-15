Историки рассказали о принятии ислама Волжской Булгарией

1100 лет назад Волжская Болгария официально приняла ислам как государственную религию на своей территории. Это событие во многом предопределило создание уникальной цивилизации, соединяющей традиции Запада и Востока. В редакции «Казанских ведомостей» состоялся круглый стол, приуроченный к этому важнейшему событию в истории татарского народа и всего исламского мира.

Караван мира: по пути диалога

Венера Якупова, главный редактор газеты «Казанские ведомости»:

– Принятие ислама – знаковое событие в истории Волжской Болгарии. Это государство становится самым северным форпостом ислама. Татарстан до сих пор самый северный регион компактного проживания мусульман в мире.

Не случайно мероприятиям, посвященным этой знаменательной дате, придан всероссийский статус. Хотелось бы услышать ваше мнение о значении празднования юбилея принятия ислама Волжской Болгарией для Татарстана, татарского народа, современной России и мира.

Альберт Бурханов, историк-археолог, востоковед, начальник комитета по работе с татарскими краеведами исполкома Всемирного конгресса татар, председатель РОО «Общество татарских краеведов» РТ, профессор:

– Для начала необходимо вспомнить историю. В 921 году из столицы Багдадского халифата по поручению халифа Муктадира вышло посольство на север – в Волжскую Болгарию. В мае 922 года в страну Болгар (Болгар иле) прибыло арабское посольство из далекого Багдада. В составе каравана было более 5 тысяч человек, не считая вооруженных отрядов, которые сопровождали посольство, более 7 тысяч навьюченных верблюдов, ослов, коней. Они шли к царю волжских болгар Алмушу через Иран и Среднюю Азию. Это был караван мира, который выполнял дипломатическую миссию. Важнейшую роль в посольстве, отправленном халифом Джафаром аль-Муктадиром Биллаха, играл секретарь Ахмад ибн Фадлан.

К счастью, сохранились записки Ибн Фадлана об этом долгом путешествии. Сейчас это главный документ, свидетельствующий об официальном принятии ислама Волжской Болгарией.

Фото: © Фарит Муратов

– Подробный отчет Ибн Фадлана позволяет довольно точно реконструировать средневековый торгово-караванный путь…

Альберт Бурханов:

– Да, в 1989 и 1993 году мы, когда я работал в АН Туркменистана, организовали и провели две международные научные экспедиции совместно с ЮНЕСКО «Великий шелковый путь – путь диалога». В 1989 году состоялась и всероссийская историко-этнографическая экспедиция по пути Ахмада ибн Фадлана «Сафир», что в переводе с арабского означает «посол», «путешественник», «посредник». Мы отправились из Казани и прошли значительную часть по маршруту торгово-караванных путей, которые пролегали по территории СССР, и вернулись в Болгар.

Перед учеными стояли серьезные научные и гуманистические цели и задачи: изучение археологических и историко-архитектурных памятников на пути каравана мира, этнографические исследования, углубление и обогащение межнационального общения между народами, налаживание научно-образовательных контактов между учеными, специалистами научных центров, вузов различных стран и регионов Евразии, возрождение и поддержка древних культурных традиций и обычаев. Наша дорога на двух автомобилях «КАМАЗ» проходила из Казани через Поволжье в Дербент и Баку, затем через Каспий на пароме в Западный Туркменистан через Серахс – Мерв – Амуль – Бухару по Амударье в Куня-Ургенч через степи Казахстана в Болгар.

Светлая дорога объединения и просвещения

– Какие события предшествовали решению о принятии Волжской Болгарией ислама?

Султан Шамсутдинов, писатель-историк, член Союза писателей РТ, заслуженный работник культуры РТ, лауреат литературных премий им. Ф.Хусни и им. А.Алиша, автор 17 книг, в том числе «Путешествия Ибн Фадлана»:

– После смерти основателя и первого правителя Великой Болгарии Кубрата-хана в Приазовье в 665 году его сыновья не смогли противостоять Хазарскому каганату, и государство распалось. Через много лет Алмуш-хан в Среднем Поволжье создал новое государство – Волжскую Болгарию, но оно оказалось в вассальной зависимости от Хазарского каганата. Чтобы выйти из этой зависимости, Алмуш-хан отправил послов в Багдад, чтобы получить поддержку мощного Багдадского халифата в борьбе за независимость от Хазарского каганата.

Принятием ислама как государственной религии он хотел объединить разрозненные племена и укрепить свое политическое положение. В ответ из Багдада в Болгар прибыло большое посольство, среди прибывших были и учителя ислама.

– Что дало принятие ислама?

Султан Шамсутдинов:

– Благодаря покровительству Багдадского халифата Волжская Болгария вышла из-под власти Хазарского каганата, так как Хазария и Багдадский халифат всегда были врагами. Племена объединились, государство укрепилось политически, экономически и духовно. Ислам – одна из мировых религий, приняв ее, народ встал на светлую дорогу просвещения: развивались медицина, наука, литература, культура.

– А почему для Волжской Болгарии зависимость от Багдадского халифата была предпочтительнее, чем от Хазарского каганата?

Альберт Бурханов:

– Потому что Багдад далеко и арабы успешно воевали с хазарами. В политическом плане это значит больше самостоятельности, свободы, меньше контроля. В экономическом – мощное развитие торговых связей и городов, международных, культурных и социальных контактов.

Пророческий ислам – напрямую от пророка Мухаммеда

Нияз Сабиров, кандидат исторических наук, доцент кафедры исламской теологии Российского исламского института, имам-хатыйб Апанаевской мечети, руководитель культурно-просветительского центра «Иман»:

– Празднование официального принятия ислама – большое событие для всех коренных народов Поволжья и Урала, потому что они тоже получили мощный стимул для развития. Изучая историю ислама, мы изучаем историю не только татар, но и других народов. Это помогает нам лучше понимать друг друга, находить общий язык и избегать многих конфликтов.

Здесь уже говорили, что благодаря исламу татары достигли высокого уровня образования. У нас были ученые такого масштаба, что в медресе обучались даже арабы, персы, представители других восточных народов.

Фото: © Фарит Муратов

– Важный момент – ислам Волжской Болгарией был принят добровольно, без принуждения…

Нияз Сабиров:

– Да, очень важно, что ислам на нашей земле распространялся мирно. В некоторых источниках говорится, что предки татар приняли ислам непосредственно от сподвижников пророка Мухаммеда. По легенде, сюда из Медины прибыли три сподвижника пророка Мухаммеда. Один из них женился на дочери правителя Болгар и прожил здесь 25 лет. Поэтому считается, что среди предков татар были ученики сподвижников пророка Мухаммеда. Знания, идущие от пророка, передавались по непрерывной цепочке без искажений. А это значит, что ислам у татар изначально был правильный, чистый.

Поэтому труды татарских богословов используют ученые всего исламского мира. Они сами об этом честно говорят. Например, известный ученый, председатель Верховного шариатского суда Бахрейна Ибрахим аль-Мурейхи получил религиозные знания от учителей, цепочка которых восходит к татарскому богослову, муфтию Галимджану Баруди. У других арабских шейхов многие учителя имеют подобные духовные корни. Это факт, и это необходимо знать.

Акцент – на изучение и популяризацию наследия просветителей

Айдар Гайнутдинов, кандидат филологических наук, археограф, старший научный сотрудник Института истории им. Ш.Марджани Академии наук РТ:

– Принятие ислама имело для татар огромное просветительское значение. Нация стала бурно развиваться, в каждой деревне были мектебе и медресе, где образование получали и мальчики, и девочки.

В конце XIX – начале XX века у татар появились выдающиеся просветители, энциклопедисты, ученые-богословы, такие как Шигабутдин Марджани, Ризаэтдин Фахретдин, Галимджан Баруди, Габдулла Буби, Муса Бигиев и другие. Они внесли неоценимый вклад в развитие исламской мысли, их имена известны почти во всем мусульманском мире.

Даже возникает такое понятие, как исламское реформаторство. Татарские религиозные ученые призывали реформировать не религию, а понимание ислама. До этого считалось, что мусульмане должны только строго следовать старым догмам и мазхабам. Но татарские ученые стремились донести до людей, что необходимо не слепо верить средневековым богословам, а самим изучать Коран и хадисы, анализировать их, размышлять, делать выводы и выносить решения. То есть вера должна быть осознанной.

Фото: © Фарит Муратов

– С какими сложностями сталкиваются современные ученые при изучении наследия татарских богословов?

Айдар Гайнутдинов:

– Татарские просветители оставили очень богатое наследие. Например, Ризаэтдин Фахретдин написал около 50 ценнейших трудов, но, к сожалению, многие из них еще до сих пор не изучены должным образом и не опубликованы. Неизученными остаются сотни книг и статей других замечательных ученых. Это объясняется тем, что они написаны на арабской графике.

Часто бывает так, что современные исследователи не понимают многие формулировки, исламские термины, старотатарский язык, на котором писали на рубеже XIX – XX веков. В этом тоже есть свои сложности изучения этих трудов. Поэтому необходимо переводить их на современный татарский и русский языки. Нужно издавать книги татарских просветителей с пояснениями, комментариями, чтобы они были понятны читателям.

Наследие действительно богатейшее, и оно ждет внимательного изучения. Предстоит еще очень большая работа, и эта работа должна быть совместная. А сейчас получается, что историкам интересны исторические труды, филологам – труды писателей. Хочется, чтобы в год 1100-летия принятия ислама был сделан акцент на популяризации этого наследия, внедрении его в программы учебных заведений.

«Пожалуйста, никому не говорите, что я читаю молитвы»

– Интересно, как дети XXI века, воспитанные на общении в соцсетях, воспринимают беседы о вере, религии?

Минзифа Хасанова, директор Шалинской СОШ Пестречинского района РТ, заслуженный учитель РТ, учитель татарского языка:

– Дети хорошо воспринимают. В 2009 году у нас в селе Шали при мечети открылось медресе для мальчиков и девочек. Открыл его председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин. Он родился в нашем селе, учился в нашей школе, я преподавала ему татарский язык.

Знаете, когда мы учились, в советские времена, все были атеистами. Но в деревнях люди все равно молились, правда, тайно. Помню, наша учительница читала в классе молитву. Но она нас просила: «Пожалуйста, никому не говорите, что я читаю молитвы». Я не понимала, почему нельзя об этом говорить.

Фото: © Фарит Муратов

А сейчас дети свободно приходят в медресе, изучают основы ислама, Коран. Это важная и неотъемлемая часть духовного, нравственного, патриотического воспитания. Все это влияет на сознание человека. В деревнях дети все-таки чаще посещают мечети, может быть, поэтому они больше ценят семью, родителей, более уважительно относятся к старшим, более трудолюбивы, доброжелательны.

Миннур Шамсутдинов, краевед, директор читинского сельского Дома культуры ЦКС отдела культуры Пестречинского района РТ:

– Поволжье – уникальный регион, здесь живут народы, исповедующие разные религии. В добровольном принятии ислама Волжской Болгарией были заложены основы мирного сосуществования людей разных национальностей, вероисповеданий. Поэтому ислам гармонично вписался в этот калейдоскоп традиций, культур, верований. Эта модель многонационального государства была и остается уникальной.

Фото: © Фарит Муратов

Ислам – созидательная религия, которая возвращает людей к своим корням, истокам. На любой праздник в нашей республике обязательно приглашаются представители всех народов, всех религий. Это замечательный пример жизни в дружбе и согласии.

Альберт Бурханов:

– Татары – талантливый народ, образованный. В прошлом веке за короткий период татарский алфавит менялся с арабской графики на латиницу, потом на кириллицу. Ни один другой народ не смог бы выдержать таких резких изменений и неизбежно потерял бы свой язык. Но татарский язык жив! Татары – народ красивый. Татары – народ книжный. Татары – достаточно богатый народ: всегда было много купцов, зажиточных людей. Но вместе с тем у нас есть одна большая проблема – мы не едины. И празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Болгарией – отличный повод для объединения татар всей России и мира.

Справка «КВ»

По распоряжению Президента Российской Федерации Владимира Путина для подготовки к празднованию 1100-летия принятия ислама Волжской Болгарией утвержден план, включающий более 70 мероприятий. Среди них ежегодный международный экономический саммит «Россия – Исламский мир: Kazansummit», Всероссийский форум татарских религиозных деятелей, закладка строительства соборной мечети в Казани, всероссийский фестиваль «Великий Болгар», выставка мусульманской культуры «Ислам нуры» («Луч ислама»), международный молодежный форум «Россия – Организация исламского сотрудничества», конкурс чтецов Корана, Всероссийская конференция в городе Касимове и другие.

Запланировано открытие нового комплекса Российского исламского университета в Уфе, а также историко-культурного комплекса «Булгарская застава» в Ульяновской области, строительство ярмарочной мечети в Нижнем Новгороде, завершение реставрации и открытие комплекса медресе «Мухаммадия» в Казани, реконструкция исторической татарской мечети Москвы, реставрация здания Московского исламского института, проработка вопросов инфраструктуры и транспортного сообщения в Болгаре и другие мероприятия.

К 1100-летию принятия ислама Волжской Болгарией разрабатываются и реализуются масштабные образовательные проекты. Вот только некоторые из них: электронная библиотека «Даруль-кутуб», онлайн-медресе, где можно получить достоверные знания по основам ислама. Интернет-платформа и мобильное приложение этого образовательного ресурса оказались настолько востребованными, что к обучению подключились не только жители Татарстана и России, но и соотечественники из СНГ, Европы, Австралии, Китая. Всем желающим станет доступен русскоязычный и англоязычный варианты онлайн-медресе.

Одна из главных инициатив – издание нового казанского Корана на основе специально разработанного дизайнерского компьютерного шрифта «Казан басма» и энциклопедического словаря «Ислам в Российской Федерации».

Дан старт написанию рукописного Корана, что будет способствовать возрождению науки ильм аль-хатт, которая изучает правила написания арабских букв.

Ольга Иванычева

kazved.ru