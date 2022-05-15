Вагаповский фестиваль представит новый уникальный проект

16 мая в ГБКЗ им.С.Сайдашева Вагаповский фестиваль впервые в новейшей истории татарской эстрады представит новый уникальный проект «Микрофонсыз концерт»/ «Концерт без микрофона».

В этот день шедевры татарской вокальной культуры, а также новые эстрадные композиции прозвучат в первозданном виде, в своей естественной красоте. Создать исключительную атмосферу помогут профессиональные музыканты и оркестр. Исключается использование не только фонограммы, но и микрофона.

Принимают участие: Ильгам Валиев, Илюса Хузина, Артур Исламов, Эльза Заяри, Алина Шарипзянова, Руслан Сайфутдинов и группа «Премьер», Татьяна Ефремова, Рустем Насибуллин, Алмас Хусаенов, Ранис Габбазов, Государственный Камерный хор Республики Татарстан, оркестр Центра Современной музыки им. С.Губайдуллиной.

Автор и генеральный продюсер проекта – Рифат Фаттахов.

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан и Фонда президентских грантов.