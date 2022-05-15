tatruen
Главная / Новости / В Чебоксарах прошла конференция, посвященная 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией
В Чебоксарах прошла конференция, посвященная 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией

В Чебоксарах прошла конференция, посвященная 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 15.05.2022 0 1

“Исламский фактор в истории Волго-Уральского региона” – под таким названием в столице Чувашской Республики в г. Чебоксары, на базе Чувашского государственного педагогического им.И.Я. Яковлева (ул. К.Маркса, 38) 12 мая 2022 года, прошла Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 1100-летию принятия Ислама в Волжской Болгарии.

Организаторами конференции стали Факультет истории, управления и права ЧГПУ им.И.Я. Яковлева, Духовное собрание мусульман России и Духовное управление мусульман Чувашской Республики.

В работе конференции приняли участие ученые, краеведы, религиозные деятели и общественные деятели татарских сел, районов и городов Чувашии, Республики Татарстан, Республики Марий Эл, Пензенской области.

В ходе пленарного и двух секционных заседаний были заслушаны, из 26 заявленных, 18 докладов и сообщений.

Выступающие уделили внимание следующим основным научным направлениям:

– история Ислама в Волжской Болгарии;

– ислам в Золотой Орде;

– ислам в Российской империи;

– ислам в истории чувашского и татарского народов;

– ислам в Волго-Уральском регионе перед лицом современных вызовов;

– роль Ислама в формировании этноконфессионального ландшафта современной России;

– ислам и глобальные социально-политические процессы;

– актуальные проблемы развития институтов традиционного ислама;

– межконфессиональный диалог в Волго-Уральском регионе;

– развитие государственно-религиозных отношений в России и на постсоветском пространстве;

Работу конференции открыл и вел заведующий кафедрой отечественной и всеобщей истории Чувашского ГПУ им.И.Я. Яковлева, к.и.н., доцент А.Г. Берман.

С приветственным словом участникам и гостям обратился ректор ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, доктор педагогических наук, профессор В.Н. Иванов, который отметил, что конференция такого всероссийского масштаба по истории ислама в вузе и Чувашии проводится впервые.

Приветствие от имени муфтия Духовного собрания мусульман России, члена общественной палаты РФ А.Р. Крганова к участникам форума зачитал помощник муфтия ДСМР, казый ДСМР Ильнур хазрат Гайнутдинов.

С приветственным словом к участникам и гостям обратился министр культуры, по делам национальностей и архивному делу ЧР Светлана Анатольевна Каликова, которая также вручила благодарственные письма наиболее активно работающим татарским религиозным деятелям Чувашии.

С приветствиями также выступили председатель Союза женщин Чувашии Н.А. Николаева, имам-хатыйб Апанаевской мечети г. Казани, к.и.н. Нияз хазрат Сабиров, муфтий Пензенской области Абубакир хазрат Юнкин, представитель Чувашской метрополии, священник Николай Корниенко.

Заместитель министра культуры Ч.Г. Богуславский поблагодарил Оргкомитет и участников конференции и вручил Благодарственные письма представителям исламского духовенства Чувашии.

Затем состоялось торжественное подписание Соглашения о сотрудничестве между ЧГПУ им.И.Я.Яковлева и Духовным управлением мусульман Чувашской Республики, которое подписали ректор вуза, профессор В.Н. Иванов  и председатель ЦРО ДУМ ЧР М.М. Хайбуллов.

После кофе-брейков были заслушаны три пленарных доклада.

Начальник Комитета по работе с краеведами Исполкома ВКТ, председатель РОО «Общество татарских краеведов» РТ А.А. Бурханов начал свое выступление с приветственным словом от имени Заместителя Премьер-министра РТ, председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиева, руководства и коллектива Исполкома ВКТ и татарских краеведов РТ и регионов РФ.

Затем он выступил с докладом и презентацией фотоматериалов по теме «По пути Ахмеда ибн-Фадлана через 1100 лет (некоторые итоги экспедиции «Сафир» по реконструкции торгово-караванных путей из стран Мусульманского Востока в Волжскую Болгарию и актуальные вопросы празднования 1100-летия принятия Ислама как государственной религии предками татар Поволжья и Урала в Волжской Болгарии (922-2022 гг.)». В докладе был показан маршрут арабской миссии из Багдада через Иран, Среднюю Азию и степи Дешти-Кыпчак в Волжскую Болгарию с демонстрацией материалов археологии, эпиграфики и архитектуры X-XIV вв. и этнографических материалов о народах Среднего Востока, Средней Азии и Казахстана XX-XXI вв. В заключении своего выступления А.А. Бурханов вручил благодарственные письма и подарочные книги от ВКТ и Общества татарских краеведов при ВКТ представителям Оргкомитета, ученым вузов и НИИ Чувашии и религиозным деятелям ЧР.

Ведущий научный сотрудник Института истории им. Ш. Марджани АН РТ, д.и.н., И.Л. Измайлов выступил с докладом «Ислам в Волжской Болгарии: история и археология». Он презентовал интересные археологические материалы и имеющиеся исторические письменные источники, связанные с принятием Ислама волжскими булгарами. Заведующий кафедрой отечественной и всеобщей истории ЧГПУ им.И.Я.Яковлева, к.и.н., доцент А.Г. Берман представил доклад на тему «Ислам и современная секуляризация».

После обеденного перерыва были заслушаны доклады в двух тематических секциях.

В секции «Актуальные вопросы истории и развития Ислама в Волго-Уральском регионе» были заявлены 13 выступлений, были заслушаны 10 выступлений. Председатель РОО «Общество татарских краеведов» РТ, заслуженный деятель науки РТ А.А. Бурханов выступил с сообщением и презентацией, посвященной изучению археологических и эпиграфических памятников Западного Татарстана и Восточной Чувашии, археологическому и эпиграфическому исследованию территорий татарских сел Янгильдино (Кармыш) и Альменево Козловского района Чувашии. Web-редактор журнала «Туган җир / Родной край», к.и.н., И.З. Гарифуллин выступил с сообщением на тему «Мирсаид Султангалиев и ислам: взгляд на советскую религиозную политику».

Профессор кафедры отечественной и всеобщей истории ЧГПУ им. И.Я.Яковлева, д.и.н., Л.А. Ефимов  и доцент, к.юрид.н. Л.П. Морозов выступили с интересным докладом «К истории Оточевского арабографического надгробного памятника Сятракасинского сельского поселения ЧР».

Главный редактор журнала «Туган җир / Родной край», д.и.н., ст.н.с. Тобольской комплексной научной станции УроРАН Д.М.Исхаков выступил по теме: «Кто такой Балымбек = Балым – ходжа = Малулхужа? К проблеме начала исламизации восточных кыпчаков». Ст.научный сотрудник Института истории им.Ш. Марджани АН РТ, к.и.н., Б.И. Измайлов посвятил свое выступление освещению Казанской Татарской Ратуши и Оренбургскому духовному собранию в конце XVIII- первой пол. XIX вв. как пример взаимодействия татарских элит.

Декан Теологического факультета Российского исламского института, к.и.н., доцент Болгарской исламской академии Р.Р. Шангараев выступил с темой «Трансформация татарского общества в конце XVIII- нач.XIX вв. на примере творчества А.Каргалый».

В секции «Роль ислама в формировании этноконфессионального ландшафта России и зарубежных стран» были заявлены 9 докладов и заслушаны 6 выступлений.

После подведения итогов конференции состоялось коллективное фотографирование и концерт, посвященный 1100-летию принятия Ислама Волжской Болгарией.

Кандидат исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки РТ, председатель Общества татарских краеведов Всемирного конгресса татар Альберт  Бурханов

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.