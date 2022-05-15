В Чебоксарах прошла конференция, посвященная 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией

“Исламский фактор в истории Волго-Уральского региона” – под таким названием в столице Чувашской Республики в г. Чебоксары, на базе Чувашского государственного педагогического им.И.Я. Яковлева (ул. К.Маркса, 38) 12 мая 2022 года, прошла Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 1100-летию принятия Ислама в Волжской Болгарии.

Организаторами конференции стали Факультет истории, управления и права ЧГПУ им.И.Я. Яковлева, Духовное собрание мусульман России и Духовное управление мусульман Чувашской Республики.

В работе конференции приняли участие ученые, краеведы, религиозные деятели и общественные деятели татарских сел, районов и городов Чувашии, Республики Татарстан, Республики Марий Эл, Пензенской области.

В ходе пленарного и двух секционных заседаний были заслушаны, из 26 заявленных, 18 докладов и сообщений.

Выступающие уделили внимание следующим основным научным направлениям:

– история Ислама в Волжской Болгарии;

– ислам в Золотой Орде;

– ислам в Российской империи;

– ислам в истории чувашского и татарского народов;

– ислам в Волго-Уральском регионе перед лицом современных вызовов;

– роль Ислама в формировании этноконфессионального ландшафта современной России;

– ислам и глобальные социально-политические процессы;

– актуальные проблемы развития институтов традиционного ислама;

– межконфессиональный диалог в Волго-Уральском регионе;

– развитие государственно-религиозных отношений в России и на постсоветском пространстве;

Работу конференции открыл и вел заведующий кафедрой отечественной и всеобщей истории Чувашского ГПУ им.И.Я. Яковлева, к.и.н., доцент А.Г. Берман.

С приветственным словом участникам и гостям обратился ректор ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, доктор педагогических наук, профессор В.Н. Иванов, который отметил, что конференция такого всероссийского масштаба по истории ислама в вузе и Чувашии проводится впервые.

Приветствие от имени муфтия Духовного собрания мусульман России, члена общественной палаты РФ А.Р. Крганова к участникам форума зачитал помощник муфтия ДСМР, казый ДСМР Ильнур хазрат Гайнутдинов.

С приветственным словом к участникам и гостям обратился министр культуры, по делам национальностей и архивному делу ЧР Светлана Анатольевна Каликова, которая также вручила благодарственные письма наиболее активно работающим татарским религиозным деятелям Чувашии.

С приветствиями также выступили председатель Союза женщин Чувашии Н.А. Николаева, имам-хатыйб Апанаевской мечети г. Казани, к.и.н. Нияз хазрат Сабиров, муфтий Пензенской области Абубакир хазрат Юнкин, представитель Чувашской метрополии, священник Николай Корниенко.

Заместитель министра культуры Ч.Г. Богуславский поблагодарил Оргкомитет и участников конференции и вручил Благодарственные письма представителям исламского духовенства Чувашии.

Затем состоялось торжественное подписание Соглашения о сотрудничестве между ЧГПУ им.И.Я.Яковлева и Духовным управлением мусульман Чувашской Республики, которое подписали ректор вуза, профессор В.Н. Иванов и председатель ЦРО ДУМ ЧР М.М. Хайбуллов.

После кофе-брейков были заслушаны три пленарных доклада.

Начальник Комитета по работе с краеведами Исполкома ВКТ, председатель РОО «Общество татарских краеведов» РТ А.А. Бурханов начал свое выступление с приветственным словом от имени Заместителя Премьер-министра РТ, председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиева, руководства и коллектива Исполкома ВКТ и татарских краеведов РТ и регионов РФ.

Затем он выступил с докладом и презентацией фотоматериалов по теме «По пути Ахмеда ибн-Фадлана через 1100 лет (некоторые итоги экспедиции «Сафир» по реконструкции торгово-караванных путей из стран Мусульманского Востока в Волжскую Болгарию и актуальные вопросы празднования 1100-летия принятия Ислама как государственной религии предками татар Поволжья и Урала в Волжской Болгарии (922-2022 гг.)». В докладе был показан маршрут арабской миссии из Багдада через Иран, Среднюю Азию и степи Дешти-Кыпчак в Волжскую Болгарию с демонстрацией материалов археологии, эпиграфики и архитектуры X-XIV вв. и этнографических материалов о народах Среднего Востока, Средней Азии и Казахстана XX-XXI вв. В заключении своего выступления А.А. Бурханов вручил благодарственные письма и подарочные книги от ВКТ и Общества татарских краеведов при ВКТ представителям Оргкомитета, ученым вузов и НИИ Чувашии и религиозным деятелям ЧР.

Ведущий научный сотрудник Института истории им. Ш. Марджани АН РТ, д.и.н., И.Л. Измайлов выступил с докладом «Ислам в Волжской Болгарии: история и археология». Он презентовал интересные археологические материалы и имеющиеся исторические письменные источники, связанные с принятием Ислама волжскими булгарами. Заведующий кафедрой отечественной и всеобщей истории ЧГПУ им.И.Я.Яковлева, к.и.н., доцент А.Г. Берман представил доклад на тему «Ислам и современная секуляризация».

После обеденного перерыва были заслушаны доклады в двух тематических секциях.

В секции «Актуальные вопросы истории и развития Ислама в Волго-Уральском регионе» были заявлены 13 выступлений, были заслушаны 10 выступлений. Председатель РОО «Общество татарских краеведов» РТ, заслуженный деятель науки РТ А.А. Бурханов выступил с сообщением и презентацией, посвященной изучению археологических и эпиграфических памятников Западного Татарстана и Восточной Чувашии, археологическому и эпиграфическому исследованию территорий татарских сел Янгильдино (Кармыш) и Альменево Козловского района Чувашии. Web-редактор журнала «Туган җир / Родной край», к.и.н., И.З. Гарифуллин выступил с сообщением на тему «Мирсаид Султангалиев и ислам: взгляд на советскую религиозную политику».

Профессор кафедры отечественной и всеобщей истории ЧГПУ им. И.Я.Яковлева, д.и.н., Л.А. Ефимов и доцент, к.юрид.н. Л.П. Морозов выступили с интересным докладом «К истории Оточевского арабографического надгробного памятника Сятракасинского сельского поселения ЧР».

Главный редактор журнала «Туган җир / Родной край», д.и.н., ст.н.с. Тобольской комплексной научной станции УроРАН Д.М.Исхаков выступил по теме: «Кто такой Балымбек = Балым – ходжа = Малулхужа? К проблеме начала исламизации восточных кыпчаков». Ст.научный сотрудник Института истории им.Ш. Марджани АН РТ, к.и.н., Б.И. Измайлов посвятил свое выступление освещению Казанской Татарской Ратуши и Оренбургскому духовному собранию в конце XVIII- первой пол. XIX вв. как пример взаимодействия татарских элит.

Декан Теологического факультета Российского исламского института, к.и.н., доцент Болгарской исламской академии Р.Р. Шангараев выступил с темой «Трансформация татарского общества в конце XVIII- нач.XIX вв. на примере творчества А.Каргалый».

В секции «Роль ислама в формировании этноконфессионального ландшафта России и зарубежных стран» были заявлены 9 докладов и заслушаны 6 выступлений.

После подведения итогов конференции состоялось коллективное фотографирование и концерт, посвященный 1100-летию принятия Ислама Волжской Болгарией.

Кандидат исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки РТ, председатель Общества татарских краеведов Всемирного конгресса татар Альберт Бурханов