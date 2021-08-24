Известна полная программа TAT CULT FEST 2021

30 августа в Казанском Кремле в четвертый раз пройдет международный фестиваль новой татарской культуры TAT CULT FEST. В этом году в фестивале принимают участие 99 музыкантов, медиахудожников, графических дизайнеров, ученых из Берлина, Бостона, Владивостока, Йошкар-Олы, Казани, Кёльна, Москвы, Пешавара, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Симферополя, Стамбула, Уфы, Якутска.

Фестиваль развернется на 6 площадках Казанского Кремля: на Шейнкмана (основной проезд при входе в Кремль), площади у мечети Кул Шариф (верхний и нижний ярусы), Пушечный двор, Тайницкая башня и в Присутственных местах: публичное событие здесь состоится впервые после закрытия здания на реставрацию.

Публикуем полную программу фестиваля. Вход на все события свободный.

Большая сцена (музыка)

Место: Пушечный двор

Время: 15:00 – 22:00

15:00 Shanu feat. Сергей Клевенский (Казань/Москва)

16:00 ОММАЖ feat. Кирилл Глезин (Казань/Москва)

16:45 У ЕН (Йошкар-Ола)

17:45 Juna feat. Сергей Летов (Казань/Москва)

18:30 Трио Энвера Измайлова (Симферополь)

19:30 K-Ru, Усал, Malsi Music feat. Taturas (Казань/Уфа)

20:30 Elektro Hafiz (Стамбул/Кёльн)

Электронная сцена (музыка и 3D-мэппинг* на Тайницкую башню)

Где: Тайницкая башня

Время: 19:00 – 22:10

19:00 Atariame (СПб) и Olga ol (Мск)

19:50 АИГЕЛ (СПб/Казань) и медиахудожник ed.creativecoder (Казань)

20:40 HMOT (Москва) и медиахудожник Влад Кононков (Владивосток)

21:30 Гвидо Мебиус (Берлин) и медиахудожница Kira G (СПб)

*3D-мэппинг: направление в аудиовизуальном искусстве, представляющее собой 3D-проекцию на физический объект окружающей среды с учётом его геометрии и местоположения в пространстве.

Мультимедийная зона (медиаискусство, Art&Science инсталляции, музыка)

Место: второй этаж Присутственных мест

Время: 15:00 – 22:00

На втором этаже Присутственных мест разместятся две сцены аудиовизуальных (AV) перформансов и галерея Art & Science с технологией дополненной реальности.

Первая сцена AV-перформансов

15:00 Alpar (Казань)

17:00 qaynar (Казань) — Ильдар Якубов (Санкт-Петербург)

19:00 Lisokot feat. Сергей Летов (Москва) — TanyaMist (Санкт-Петербург)

21:00 Альбина Файзуллина (Уфа) — kalektika (Санкт-Петербург)

Вторая сцена AV-перформансов

16:00 HALO (Якутск — Санкт-Петербург) — Александр Козлов (Санкт-Петербург)

18:00 Vatannar (Берлин — Казань) — Polina Zinziver (Санкт-Петербург)

20:00 Transplanetary Spaceship (Казань) — Лена Потуремец (Ростов-на-Дону)

Галерея Art & Science

Здесь будут представлены работы следующих художников и арт-групп:

Джо Дэвис (США, Бостон)

Сара Хан (Пакистан, Пешавар)

Елена Никоноле (Москва)

18 Apples (Москва)

«Куда Бегут Собаки» (Екатеринбург)

Саша Валиева (Казань), Анастасия Голосова (Москва), Алия Башарова (Казань)

Наталия Федорова (Санкт-Петербург) и нейроинтерфейс на основе морфологической игры «Абау», создающей новые татарские слова

Центр «Прометей» (Казань)

Книжный маркет (книги, пластинки, кастомайзинг)

Место: проезд Шейнкмана

Время: 13:00 – 20:00

Фестиваль книжных поп-ап-магазинов под кураторством Центра современной культуры и Книжного магазина «Смена».

Образовательная зона (лекции и музыкальные мастер-классы)

Место: нижний ярус площади перед мечетью Кул Шариф

Время: 14:00 – 20:00

14:00 Лекция «Машины слов и воображаемый татарский» Натальи Федоровой, художницы, куратора, исследовательницы технологического искусства, кандидата филологических наук, преподавательницы программы Art&science университета ИТМО (Санкт-Петербург)

15:00 Создание трека с Ильей Барамией (Санкт-Петербург)

16:00 Экспресс-лекция «Татарский философский: язык разума, души и тела» Альфрида Бустанова, доктора философии, заместителя директора Института истории АН РТ (Казань)

17:00 Музыкальный джем с Маратом Татурасом

18:00 Экспресс-лекция «Абау или приключения татарского языка» Эльзы Набиуллиной, педагога, переводчицы, аспирантки ИЯЛИ АН РТ, автора и ведущей рубрики «Айда учить татарча» на БИМ-радио (Казань)

19:00 Импровизация с Региной Рокитянской

Интерактивные инсталляции (фотозона)

Локация: спуск от Шейнкмана к Преображенской башне

Время: 13:00 – 22:10

Детская зона

Локация: площадь перед мечетью Кул Шариф

Время: 13:00 – 19:30

Фудкорт

Локация: Пушечный двор (у Большой сцены)

Время: 13:00 – 21:00

Инфошатер

Локация: Пушечный двор (у Большой сцены)

Время: 12:00 – 21:00

Здесь вы всегда можете взять расписание и встретить волонтеров, которые помогут найти локацию и разобраться в программе.

mincult.tatarstan.ru