Известна полная программа TAT CULT FEST 2021

30 августа в Казанском Кремле в четвертый раз пройдет международный фестиваль новой татарской культуры TAT CULT FEST. В этом году в фестивале принимают участие 99 музыкантов, медиахудожников, графических дизайнеров, ученых из Берлина, Бостона, Владивостока, Йошкар-Олы, Казани, Кёльна, Москвы, Пешавара, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Симферополя, Стамбула, Уфы, Якутска.
Фестиваль развернется на 6 площадках Казанского Кремля: на Шейнкмана (основной проезд при входе в Кремль), площади у мечети Кул Шариф (верхний и нижний ярусы), Пушечный двор, Тайницкая башня и в Присутственных местах: публичное событие здесь состоится впервые после закрытия здания на реставрацию.
Публикуем полную программу фестиваля. Вход на все события свободный.
Большая сцена (музыка)
Место: Пушечный двор
Время: 15:00 – 22:00
15:00 Shanu feat. Сергей Клевенский (Казань/Москва)
16:00 ОММАЖ feat. Кирилл Глезин (Казань/Москва)
16:45 У ЕН (Йошкар-Ола)
17:45 Juna feat. Сергей Летов (Казань/Москва)
18:30 Трио Энвера Измайлова (Симферополь)
19:30 K-Ru, Усал, Malsi Music feat. Taturas (Казань/Уфа)
20:30 Elektro Hafiz (Стамбул/Кёльн)
Электронная сцена (музыка и 3D-мэппинг* на Тайницкую башню)
Где: Тайницкая башня
Время: 19:00 – 22:10
19:00 Atariame (СПб) и Olga ol (Мск)
19:50 АИГЕЛ (СПб/Казань) и медиахудожник ed.creativecoder (Казань)
20:40 HMOT (Москва) и медиахудожник Влад Кононков (Владивосток)
21:30 Гвидо Мебиус (Берлин) и медиахудожница Kira G (СПб)
*3D-мэппинг: направление в аудиовизуальном искусстве, представляющее собой 3D-проекцию на физический объект окружающей среды с учётом его геометрии и местоположения в пространстве.
Мультимедийная зона (медиаискусство, Art&Science инсталляции, музыка)
Место: второй этаж Присутственных мест
Время: 15:00 – 22:00
На втором этаже Присутственных мест разместятся две сцены аудиовизуальных (AV) перформансов и галерея Art & Science с технологией дополненной реальности.
Первая сцена AV-перформансов
15:00 Alpar (Казань)
17:00 qaynar (Казань) — Ильдар Якубов (Санкт-Петербург)
19:00 Lisokot feat. Сергей Летов (Москва) — TanyaMist (Санкт-Петербург)
21:00 Альбина Файзуллина (Уфа) — kalektika (Санкт-Петербург)
Вторая сцена AV-перформансов
16:00 HALO (Якутск — Санкт-Петербург) — Александр Козлов (Санкт-Петербург)
18:00 Vatannar (Берлин — Казань) — Polina Zinziver (Санкт-Петербург)
20:00 Transplanetary Spaceship (Казань) — Лена Потуремец (Ростов-на-Дону)
Галерея Art & Science
Здесь будут представлены работы следующих художников и арт-групп:
Джо Дэвис (США, Бостон)
Сара Хан (Пакистан, Пешавар)
Елена Никоноле (Москва)
18 Apples (Москва)
«Куда Бегут Собаки» (Екатеринбург)
Саша Валиева (Казань), Анастасия Голосова (Москва), Алия Башарова (Казань)
Наталия Федорова (Санкт-Петербург) и нейроинтерфейс на основе морфологической игры «Абау», создающей новые татарские слова
Центр «Прометей» (Казань)
Книжный маркет (книги, пластинки, кастомайзинг)
Место: проезд Шейнкмана
Время: 13:00 – 20:00
Фестиваль книжных поп-ап-магазинов под кураторством Центра современной культуры и Книжного магазина «Смена».
Образовательная зона (лекции и музыкальные мастер-классы)
Место: нижний ярус площади перед мечетью Кул Шариф
Время: 14:00 – 20:00
14:00 Лекция «Машины слов и воображаемый татарский» Натальи Федоровой, художницы, куратора, исследовательницы технологического искусства, кандидата филологических наук, преподавательницы программы Art&science университета ИТМО (Санкт-Петербург)
15:00 Создание трека с Ильей Барамией (Санкт-Петербург)
16:00 Экспресс-лекция «Татарский философский: язык разума, души и тела» Альфрида Бустанова, доктора философии, заместителя директора Института истории АН РТ (Казань)
17:00 Музыкальный джем с Маратом Татурасом
18:00 Экспресс-лекция «Абау или приключения татарского языка» Эльзы Набиуллиной, педагога, переводчицы, аспирантки ИЯЛИ АН РТ, автора и ведущей рубрики «Айда учить татарча» на БИМ-радио (Казань)
19:00 Импровизация с Региной Рокитянской
Интерактивные инсталляции (фотозона)
Локация: спуск от Шейнкмана к Преображенской башне
Время: 13:00 – 22:10
Детская зона
Локация: площадь перед мечетью Кул Шариф
Время: 13:00 – 19:30
Фудкорт
Локация: Пушечный двор (у Большой сцены)
Время: 13:00 – 21:00
Инфошатер
Локация: Пушечный двор (у Большой сцены)
Время: 12:00 – 21:00
Здесь вы всегда можете взять расписание и встретить волонтеров, которые помогут найти локацию и разобраться в программе.