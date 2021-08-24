Выставка татарстанской художницы Полины Илюшкиной в Выборге

19 августа 2021 в выставочном центре «Эрмитаж-Выборг» состоялось открытие персональной выставки стажера Творческой мастерской живописи Российской академии художеств в Казани Полины Илюшкиной «Стрела времени», посвященной Дню города и году родных языков и народного единства в Республике Татарстан.

В церемонии открытия приняли участие глава администрации Выборгского района Савинов Валерий Геннадьевич, директор выставочного центра «Эрмитаж-Выборг» Костенко Александр Иванович, представитель Татарской диаспоры в Выборгском районе Фанис Марданов, настоятель Евангелическо- лютеранской церкви Святых Петра и Павла в Выборге Владимир Дородний, руководитель оркестра «Ренессанс» Лидия Илюшкина. Полине Илюшкиной была вручена Благодарственная Грамота директора выставочного центра «Эрмитаж-Выборг» за участие в продвижении и популяризации культурных ценностей и успешное сотрудничество. На вернисаже звучали произведения татарской музыки в исполнении оркестра Ренессанс.

Экспозицию составили серии живописных и графических работ, созданных в результате творческих поездок в буддистские и исламские страны, а также произведения, посвященные Татарстану – родине художницы. На выставке представлены работы, написанные в Китае, Иране, Узбекистане, Таджикистане, Казахстане, России, Турции, Вьетнаме, Мьянме, Шри-Ланке, Сербии, Словакии, Египте, Мальдивах и других странах в 2011 – 2021 годах с натуры, а также созданные в мастерской художницы.

Полина Валериевна Илюшкина родилась в Казани. В 2009 году окончила КХУ им. Н.И. Фешина, в 2015 – МГАХИ им. В.И. Сурикова. С 2018 года – стажер Творческих мастерских Российской академии художеств в Казани. В 2021г награждена Серебряной медалью «Достойному»Российской академии художеств за серии живописных и графических работ из цикла «С мольбертом по земному шару». П.Илюшкина – член Союза Художников России, Творческого Союза Художников России, лауреат международных фестивалей, участник академических, международных, всероссийских, межрегиональных выставок, международных пленэров в России, Китае, Венгрии, Словакии, Сербии, Египте, Индии. Художница провела ряд персональных выставок в городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Альметьевске, а так же в Германии, участвовала в коллективных выставках за рубежом. Произведения Полины Илюшкиной находятся в фонде Российской академии художеств, государственных и частных собраниях в России и за рубежом.

Выставка продлится до 20 сентября.