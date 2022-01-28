Известны итоги Свердловской областной олимпиады школьников по татарскому языку и литературе

В соответствии с Планом областных мероприятий Министерства образования и молодежной политики Свердловской области, Постоянного представительства Республики Татарстан в Свердловской области 21 января 2022 года прошла Свердловская областная олимпиада школьников по татарскому языку и литературе.

Из-за сложившихся обстоятельств олимпиада проводилась очно с использованием информационно-коммуникационных технологий, участники выполнили олимпиадные задания в образовательных организациях муниципальных образований: Артинский городской округ, Ачитский городской округ, Нижнесергинский муниципальный район, Муниципальное образование Красноуфимский округ. Для проведения олимпиады было определено одно образовательное учреждение в каждом муниципальном образовании, где обеспечивалась видеофиксация выполнения олимпиадных заданий и назначены общественные наблюдатели.

В олимпиаде приняли участие 55 учащихся 7-11 классов общеобразовательных школ с этнокультурным (татарским) компонентом образования.

Итоги олимпиады

1 место (8 класс) – Каюмова Чулпан, филиал МАОУ «Азигуловская СОШ»-«Усть-Манчажчская ООШ» Артинский городской округ (педагог Каюмов Дамир Гаптулянович);

Призеры:

1. Аширова Хадиджа, филиал МАОУ «Азигуловская СОШ»-«Усть-Манчажчская ООШ» Артинский городской округ (педагог Каюмов Дамир Гаптулянович);

1 место (9 класс) – Нуруллина Луиза, МБОУ ЦО «Наследие» д.Урмикеево, Нижнесергинский муниципальный район;

Призеры:

1. Дусметова Лидия, МАОУ «Азигуловская СОШ», Артинский городской округ (педагог Ахунова Светлана Марсовна).

2.Абдулкаюмов Мансур, филиал МАОУ «Азигуловская СОШ»-«Усть-Манчажчская ООШ» Артинский городской округ (педагог Каюмов Дамир Гаптулянович);

1 место (10 класс) – Зинуров Ибрахим, МАОУ «Азигуловская СОШ», Артинский городской округ (педагог Ахунова Светлана Марсовна);

Призер:

Валиев Румиль, МАОУ «Азигуловская СОШ», Артинский городской округ (педагог Ахунова Светлана Марсовна).

1 место (11 класс)

1.Аширова Айша, МАОУ «Азигуловская СОШ», Артинский городской округ (педагог Ахунова Светлана Марсовна);

Призер:

Хусаинова Эльнара, МАОУ «Азигуловская СОШ», Артинский городской округ (педагог Ахунова Светлана Марсовна);

Педагоги, подготовившие победителей и призёров награждены Благодарственными письмами Постоянного представительства РТ в Свердловской области.

Победители и призеры примут участие в Межрегиональной олимпиаде, которая пройдет с 02 по 05 февраля 2022 года в г. Казани.

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