Татарская общественность возложила венок и цветы на Пискаревском мемориальном кладбище

На территории Пискаревского мемориального кладбища состоялась торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов к монументу «Мать-Родина», посвященная 78-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

В церемонии возложения венков и цветов к могилам павших воинов Ленинградского фронта и жертв Великой Отечественной войны приняло участие Постоянное представительство Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области, во главе с Постоянным представителем Ренатом Валиуллиным и татарская общественность региона. Также в составе делегации был известный краевед, журналист, писатель, житель блокадного Ленинграда Рахим Теляшов.

Делегация Постоянного представительства Республики Татарстан также возложила цветы к мемориальной плите, установленной Республикой Татарстан на Пискаревском кладбище, в память об уроженцах Татарстана, погибших в боях за Ленинград в годы Великой Отечественной войны. Память ветеранов и блокадников Ленинграда они почтили минутой молчания.

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