Татарские краеведы Саракташского района Оренбургской области изучают историю родного края

26 января 2022 года на базе Биктимировского сельского клуба прошёл первый районный слёт татарских краеведов.

На слёт были приглашены краеведы из семи сёл. В зале работниками клуба были подготовлены выставки:

– выставка книг по истории сёл Саракташского района;

– выставка работ декоративно-прикладного искусства местных умельцев (вязаные изделия Сафиной Юлии Раилевны, вышитые изделия Омаровой А. Ш., плетеные изделия из лозы Арсланбаева Айдара Мингазовича).

Местным краеведам был показан видеоролик о школьном музее, экспонаты которого размещены в двух комнатах и рассказывают о жизни и быте наших предков.

Омарова Альмира Шигаповна рассказала, как собирать материал для написания книги об истории села, какие архивы работают в нашем районе, области, стране. О сборе и обработке собранной информации.

Были проведены презентации нескольких книг:

– “Мой татар Саракташы” и другие книги сына Амирова Радика – известного московского журналиста, выходца из села Татарский Саракташ, презентовали родители Басыр абый и Гульсулу апай Амировы.

– Презентация книг “Село Кульчумово: История, воспоминания, очерки о малой Родине” и “Книга памяти кульчумовцев” Фариха Шаяхметова;

– Никитинцы рассказали как они работали над книгой о своём селе “Рәдүт -Никитино: Люди. События. Факты”

Руководитель районной организации “Ак калфак” Тазетдинова Розалия Миннахматовна рассказала о районных конкурсах “Вышитое изделие” и “Обряды нашего села” и раздала положение конкурсов.

Почётный гость Искандаров Анвар Рашитович, ведущий краеведческую работу в области по линии ОТНК (Оренбургская татарская национально-культурная автономия), рассказал о краеведческой работе в области. Наградил благодарственными письмами активистов- краеведов Саракташского района.

Украшением мероприятия стало выступление вокальной группы “Умырзая” Биктимировского сельского клуба, чтение стихов собственного сочинения Идиятуллиной Флюры Анваровны, рассказ о своей родословной Ильясова Тагира Шарифьяновича из с. Кабанкино.

Альберт Бурханов