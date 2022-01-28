Наиль Кулахметов: «В рамках юбилейного года планируем открыть мечеть и два культурных центра в Ростовской области»

Прямо во время джума-намаза – радостную весть получили мусульмане села Большая Орловка Мартыновского района Ростовской области. Прошла государственную регистрацию в Минюсте и получила свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации “Местная религиозная организация мусульман”.

Отметим, на сегодняшний день в ДУМ Ростовской области (Донской мухтасибат) 23 официально зарегистрированных мусульманских общины.

Комментируя событие, полпред председателя ДУМ РФ в Южном федеральном округе председатель ЦРО ДУМ ДУМ Ростовской области (Донской мухтасибат) имам-мухтасиб Наиль Кулахметов отметил: «Донской мухтасибат эффективно развивается, и не только наращивая число мусульманских организаций в своем составе, но и проявляя постоянную заботу о качестве их деятельности, заботу о прихожанах. Я участвовал в мероприятиях по случаю торжественного открытия празднования 1100-летия официального принятия ислама народами Волжской Булгарии в Москве. И я по-настоящему впечатлен. В этом году мы в нашем регионе в рамках этого юбилея планируем ряд важных мероприятий. Это – открытие новой мечети в Семикаракорском районе на хуторе Горный и двух мусульманских культурных центров в городах Сальск и Семикаракорск, а также проведение семинаров, конференций и конкурсов чтецов Благородного Корана в районах Ростовской области».

Пресс-служба ДУМ РФ