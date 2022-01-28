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Всеминый конгресс татар приносит соболезнования родным и близким Айдера Меметова

Всеминый конгресс татар приносит соболезнования родным и близким Айдера Меметова

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 28.01.2022 0 1

Сегодня на 78-м году жизни не стало доктора филологических наук, профессора, академика Крымской академии наук, декана факультета крымско­татарской и восточной филологии Крымского федерального университета им.В.И.Вернадского Айдера Меметовича Меметова.

Национальный Совет Всемирного конгресса татар выражает глубокие соболезнования родным и близким Айдера Меметова.

Для справки: Айдар Меметов – основатель научной школы крымско-татарского языкознания, автор множества монографий, школьных учебников, научных статей

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