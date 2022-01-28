Всеминый конгресс татар приносит соболезнования родным и близким Айдера Меметова

Сегодня на 78-м году жизни не стало доктора филологических наук, профессора, академика Крымской академии наук, декана факультета крымско­татарской и восточной филологии Крымского федерального университета им.В.И.Вернадского Айдера Меметовича Меметова.

Национальный Совет Всемирного конгресса татар выражает глубокие соболезнования родным и близким Айдера Меметова.

Для справки: Айдар Меметов – основатель научной школы крымско-татарского языкознания, автор множества монографий, школьных учебников, научных статей