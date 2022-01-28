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В Доме эстонского языка Нарвским татарским обществом открыта фотовыставка «Европейский Сабантуй»

В Доме эстонского языка Нарвским татарским обществом открыта фотовыставка «Европейский Сабантуй»

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 28.01.2022 0 5

21 января в Доме эстонского языка Нарвским татарским обществом была открыта фотовыставка «Европейский Сабантуй» и организована душевная встреча. Песни на татарском языке исполнили отец и сын – Феракша и Рафаэль Шарафетдиновы. О традициях и национальной кухне рассказала Марьям Малышева, которая не ограничилась рассказами, но и угостила гостей мероприятия треугольниками (тат. өчпочмак), домашней колбасой (тат. тутырма) и сладостью “кош теле”.

Экскурсию по выставке провела координатор IV Европейского Сабантуя Гульзалина Жехтунова. Впервые столица Эстонии -Таллинн открыла свои двери для гостей Европейского «Сабантуя», который состоялся в 2019 году – 16 июня на Башенной площади. Мероприятие объединило около 10 000 человек (вместо ожидаемых 3000!) и было награждено первой премией от Министерства Культуры Эстонии в номинации «Мероприятие года в сфере объединения людей».

Марина Корешкова

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