В Доме эстонского языка Нарвским татарским обществом открыта фотовыставка «Европейский Сабантуй»

21 января в Доме эстонского языка Нарвским татарским обществом была открыта фотовыставка «Европейский Сабантуй» и организована душевная встреча. Песни на татарском языке исполнили отец и сын – Феракша и Рафаэль Шарафетдиновы. О традициях и национальной кухне рассказала Марьям Малышева, которая не ограничилась рассказами, но и угостила гостей мероприятия треугольниками (тат. өчпочмак), домашней колбасой (тат. тутырма) и сладостью “кош теле”.

Экскурсию по выставке провела координатор IV Европейского Сабантуя Гульзалина Жехтунова. Впервые столица Эстонии -Таллинн открыла свои двери для гостей Европейского «Сабантуя», который состоялся в 2019 году – 16 июня на Башенной площади. Мероприятие объединило около 10 000 человек (вместо ожидаемых 3000!) и было награждено первой премией от Министерства Культуры Эстонии в номинации «Мероприятие года в сфере объединения людей».

Марина Корешкова