В театре Карима Тинчурина продолжает свою работу лаборатория «Умай», в рамках которой прошла третья встреча. На встречу в качестве эксперта была приглашена историк Таэмина Биктимерова. Она рассказала участникам лаборатории о татарских женщинах, об их роли в семье и обществе на примерах знаменитых личностей.

Совместно с консерваторией лаборатория «Умай» представит камерные оперы на татарском языке. Цель лаборатории – создание трех коротких камерных опер на татарском языке. Первую лабораторию назвали «Умай» по имени женской мифической силы, которую в древности славили тюркские народы. Эта лаборатория посвящена татарской женщине, татарскому образованию, историческим изменениям и влиянию на восприятие современности.

Кураторы лаборатории – главный режиссер театра К.Тинчурина Туфан Имаметдинов, культуролог Энже Дусаева, поэтесса Юлдуз Минуллина, музыковед Анна Сокольская.

Произведения на сцене представят участники режиссерской лаборатории Туфана Имаметдинова. Премьеры состоятся в апреле на сцене театра им.Тинчурина.

В лаборатории принимают участие поэтессы, драматурги: Лилия Гибадуллина, Энже Гиззатова, Дина Сафина, Ольга Тараканова, Эльвира Хадиева, Миляуша Гафурова; композиторы: Лилия Исхакова, Анастасия Костюкова, Алсу Сунгатуллина и художник Лилия Имаметдинова. Менеджер проекта – Дая Бекирова. Экспертами лаборатории выступают историки Гузалия Гиматдинова и Лилия Габдрафикова.

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