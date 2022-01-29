Захоронение Агафуровых в Екатеринбурге включено в реестр объектов культурного наследия

23 января 2022 года стало известно о включении семейного захоронения Агафуровых на татаро-башкирском кладбище между улицами Репина и Черкасской в Екатеринбурге в реестр объектов культурного наследия Свердловской области.

По мнению экспертов, семейное захоронение Агафуровых является образцом татарской некрополистики. Включению его в реестр объектов культурного наследия предшествовала большая кропотливая работа, в том числе по проведению профессиональной экспертизы. Руководил проведением государственной историко-культурной экспертизы председатель правления СООООКН «Уральский хронотоп» Олег Букин. Активно участвовало в этой работе ЦРО Духовное управление мусульман Свердловской области (Уральский мухтасибат).

«Выездное исследование и перевод надписи на надгробной плите, расположенной на мусульманском кладбище по улице Репина г.Екатеринбург (семейное захоронение Агафуровых) со старо-татарского языка (общее количество слов 46) провел Совет улемов ДУМ Свердловской области (Уральский мухтасибат) под председательством имама-хатыба Соборной мечети «Сабр» города Первоуральск Свердловской области Салавата хазрата Давлетова. Надпись представляет собой два аята Благородного Корана – аят 35 из суры 21 «Пророки» и аят 156 из сура 2 «Корова», – рассказал полномочный представитель председателя ДУМ РФ в УФО, председатель ЦРО ДУМ Свердловской области имам-мухтасиб Артур Мухутдинов.

Перевод текста, выполненный Салаватом хазратом Давлетовым, гласит: «Каждая душа вкусит смерть. Вечная память. 4 октября 1883 года умер Хисаметдин Абдуль Гафур. В 57 лет перешел из земного мира в вечный. Поистине мы принадлежим Аллаху и к нему наше возвращение. Пусть Аллах Господь наш путеводитель упокоит его с вечной верой. Амин, О Господь просящих».

Поясним – в русской традиции фамилия Абдуль Гафур пишется, как Агафуров.

dumrf.ru