Известные художники приедут в Татарстан, чтобы запечатлеть национальные обряды

В Татарстан из других регионов России в июне приедут художники, чтобы изобразить на своих картинах жизнь народов, проживающих в республике. Об этом сообщил руководитель исполкома Ассамблеи народов Татарстана Константин Яковлев на выездном заседании президиума совета ассамблеи в Набережных Челнах.

«Достаточно много известных художников приедет. Несколько дней они поживут в наших городах и населенных пунктах. Их задача — показать, как живут народы разных национальностей, как сохраняют традиции, воспитывают детей», — рассказал Яковлев.

По его словам, их картины будут представлены на выставке в Казани, которая откроется во время празднования Дня народного единства.

«Каждый художник оставит нам в подарок по одной картине, которые будут храниться в музее Дома дружбы народов Татарстана», — подчеркнул руководитель исполкома Ассамблеи народов РТ.

Он также отметил, что в сентябре в республику приедут писатели и поэты из других регионов России и стран СНГ.

Ассамблея народов Татарстана объединяет 246 местных и региональных национально-культурных общественных организаций, два филиала (в Набережных Челнах и Нижнекамске), 27 представительств, восемь домов и четыре центра дружбы народов, молодежную ассамблею.

tatar-inform.ru