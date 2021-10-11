К Казанскому национальному полумарафону присоединились татары со всего мира!

10 октября состоялся Казанский национальный полумарафон 2021. В этот день на старт в Казани на дистанции 21.1, 10 и 3 км вышли 6000 человек, к которым в онлайн-формате присоединились представители татарской нации и соотечественники со всего мира.

Так, при поддержке Постоянного представительства Республики Татарстан в Азербайджанской Республике был проведен забег в г. Баку. Самому старшему бегуну исполнилось 65 лет, а самому юному – 2.5 года. Участники мероприятия выражают благодарность за помощь в организации забега прославленному легкоатлету и бегуну из Азербайджана Альберту Меняеву.

Татары Республики Казахстан также не остались в стороне от участия в спортивном мероприятии. К национальному полумарафону присоединились соотечественники из городов Алматы, Кокшетау, Костанай и Кызылорда.